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Dünya tarihinin en büyük depremi: İşte Şili depreminin ayrıntıları

Türkiye'de yaşanan sarsıcı depremler sonrasında dünyanın en büyük depremine ilişkin sorgulamalar arttı. Yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayı olarak adlandırılan depremlerin bazıları büyüklüğü ile ön plana çıkmaktadır. İşte dünya tarihinin en büyük depremi...

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  • Dünya tarihinin en büyük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Tüm zamanların en büyüğü: 22 Mayıs 1960 Büyük Şili depremi...

    Türkiye'de meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler şimdiye kadar yaşanılan en büyük depremler arasında yer alıyor. Dünya tarihinde bazı depremler var ki büyüklüğü ve yarattığı yıkım etkisiyle adından söz ettiriyor. Yapılan istatistiklere göre dünyada her yıl yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor, bu depremlerden sadece beşte biri hissedilirken yaklaşık 100’ü hasara sebep oluyor. İşte Dünyanın en şiddetli depremi olan 1960 Büyük Şili depremi hakkında merak edilenler...
  • Dünya tarihinin en büyük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Tüm zamanların en büyüğü: 22 Mayıs 1960 Büyük Şili depremi...

    DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK DEPREMİ: 9.5

    Yeryüzünde ölçülmüş en büyük deprem 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili'nin Valdivia kentinde meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki depremidir. Enerji boşalımı açısından kıyaslandığında ise bir sonraki en büyük deprem 9.2 ile 27 Mart 1964 tarihinde Alaska'da gerçekleşmiştir.
  • Dünya tarihinin en büyük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Tüm zamanların en büyüğü: 22 Mayıs 1960 Büyük Şili depremi...

    TSUNAMİ TEHLİKESİ DOĞDU

    22 Mayıs 1960’da Güney Amerika kıtası Şili’de gerçekleşmiş olan deprem, bugüne kadar ölçülmüş en büyük deprem. Şili depreminin ardından oluşan tsunami, Pasifik Okyanusu’nda hızlı bir şekilde ilerleyerek, ciddi can ve mal kayıplarına neden oldu.
  • Dünya tarihinin en büyük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Tüm zamanların en büyüğü: 22 Mayıs 1960 Büyük Şili depremi...

    SAHİL BÖLGELERİ TAHRİP OLDU

    Depremin merkez üssü başkent Santiago, Şili'nin yaklaşık 700 km güneyindeki Valdivia şehridir. Deprem Büyük Okyanus'ta yayılan tsunamiye sebebiyet vermiştir. Tsunami, 10.000 kilometre mesafedeki Hilo, Hawaii ve Güney Afrika'nın sahil bölgelerini tahrip etmiştir. 
  • Dünya tarihinin en büyük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Tüm zamanların en büyüğü: 22 Mayıs 1960 Büyük Şili depremi...

    İKİ MİLYON İNSAN EVSİZ KALDI

    Büyük Şili (Valdivia) depremi iki milyon insanı evsiz bıraktı, en az 3.000 kişi yaralandı ve yaklaşık 1.655 kişi öldü. Ekonomik hasar 550 milyon doları buldu. Valdivia depremi, Pasifik boyunca hızla ilerleyen büyük bir tsunamiyi tetikledi. Dalgalar, Yeni Zelanda, Japonya ve Filipinler kadar uzaktaki kıyı topluluklarını harap etti. Hawaii'de tsunami sahil kasabası Hilo'yu harap etti ve 61 kişiyi öldürdü.
  • Dünya tarihinin en büyük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Tüm zamanların en büyüğü: 22 Mayıs 1960 Büyük Şili depremi...

    KENTİN GENİŞ ALANI SULAR ALTINDA KALDI

    Toprak çökmesi ayrıca binaları tahrip etti, yerel nehirleri derinleştirdi ve Río Cruces ve şehrin kuzeyindeki yeni bir su parkı olan Chorocomayo gibi yerlerde sulak alanlar yarattı. Kentin geniş alanları sular altında kaldı. Valdivia'nın elektrik ve su sistemleri tamamen yok edildi. Tanıklar, yeraltı suyunun topraktan yukarı aktığını bildirdi. 21 Mayıs'taki şiddetli yağmurlara rağmen şehrin su kaynağı yoktu. Nehir, heyelanlardan kaynaklanan tortularla kahverengiye döndü ve tüm evler de dahil olmak üzere yüzen enkazla doluydu.
  • Dünya tarihinin en büyük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Tüm zamanların en büyüğü: 22 Mayıs 1960 Büyük Şili depremi...

    YAYILAN TİTREŞİM 1 HAFTA DEVAM ETTİ

    Bu depremin dalgaları yeraltından da yayıldığı için jeofizikçiler için büyük bir anlamı vardır. Bu dalgaların oluşumu ve süresinin ölçülmesi ile yeraltı hakkında birçok bilgiye ulaşılabilmiştir. Bu depremde bir çan gibi vuran yerin titreşimi, bir hafta ölçülebilir düzeyde sürmüştür.
  • Dünya tarihinin en büyük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Tüm zamanların en büyüğü: 22 Mayıs 1960 Büyük Şili depremi...

    DEPREMİN ARDINDAN VOLKAN PATLAMASI YAŞANDI

    Depremden iki gün sonra, Puyehue volkanına yakın bir volkanik menfez olan Puyehue Cordón Caulle patladı ve haftalarca aktif kaldı. Seyrek nüfuslu ve yalıtılmış iki And vadisi arasında, patlamanın çok az görgü tanığı vardı ve depremin neden olduğu ciddi ve yaygın hasar ve kayıplarla meşgul olan yerel medya tarafından çok az ilgi gördü. Patlama ilk olarak Puerto Montt'tan Santiago'ya gitmekte olan bir Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri uçağının mürettebatı tarafından fark edildi.

    Püskürme, 21 ayrı menfezin bulunduğu 135° istikametinde 5.5 km uzunluğundaki bir çatlağı besledi. Patlama 59 gün sonra 22 Temmuz'da sona erdi. Tahliye planının bir sonucu olarak, patlamayla ilgili herhangi bir insan ölümü bildirilmedi.
  • Dünya tarihinin en büyük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Tüm zamanların en büyüğü: 22 Mayıs 1960 Büyük Şili depremi...

    DEPREM TOPRAK KAYMASINI TETİKLEDİ

    Deprem, özellikle güney And Dağları'nın sarp buzul vadilerinde çok sayıda toprak kaymasını tetikledi. And Dağları'nda çoğu toprak kayması, Liquiñe-Ofqui Fayı çevresindeki ormanlık dağ yamaçlarında meydana geldi. Bu heyelanlar çok sayıda ölüme veya önemli ekonomik kayıplara neden olmadı çünkü alanların çoğu sadece küçük yollarla ıssızdı.
  • Dünya tarihinin en büyük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? Tüm zamanların en büyüğü: 22 Mayıs 1960 Büyük Şili depremi...

    Heyelanların çoğu And Dağları'ndaki kuzey-güney şeritleri etrafında kümelenirken, çok sayıda heyelandan etkilenen diğer alanlar, özellikle Şili Sahil Sıradağları'nın eteği ve Llanquihue Gölü kıyıları olmak üzere kıyılardı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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