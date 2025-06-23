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        Haberler Gündem Kene ölümler! Tunceli, Çankırı, Tokat... İki günde 3 can gitti | SON DAKİKA HABERİ

        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!

        Tunceli'de, 69 yaşındaki Haydar Kemaç'ın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölümünün ardından Çankırı ve Tokat'tan 2 acı haber daha geldi. Çankırı'da 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, Tokat'ta yine 5 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Ayşe Ekinci, KKKA nedeniyle can verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:50
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        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
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        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, yurt genelinde can almaya devam ediyor. Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi gören 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci (38) hayatını kaybetti.

        KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        AA'daki habere göre Ekinci'nin cenazesi yakınları tarafından alınarak Almus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yakınları tarafından buradan alınan kadının cenazesi, Üçgöl köyünde kılınan cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin kontrolünde defnedildi.

        O DA 5 ÇOCUK ANNESİYDİ

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 çocuk annesi Fidan Çeküç (42), hayatını kaybetti.

        YÜKSEK ATEŞLE HASTANEYE GİTTİ

        İlçeye bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Fidan Çeküç, kene ısırması sonucu 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, buradaki tedavisinin ardından 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşınca 19 Haziran'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 5 çocuk annesi Çeküç, burada yaşamını yitirdi.

        ÖLÜM NEDENİ: KKKA ŞÜPHESİ

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2 gün önce rahatsızlanan Haydar Kemaç (69), İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemaç, KKKA şüphesiyle buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        CENAZESİ YAKINLARINA VERİLDİ

        Kemaç, burada dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kemaç'ın ölüm nedeninin çıkacak tahlil sonuçlarına göre kesinleşeceği belirtildi. Kemaç'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü. Kemaç gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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        #Tunceli
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        #TOKAT
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