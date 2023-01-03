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Haberler Gündem Tunceli'de kadınlar atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor
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Tunceli'de kadınlardan hem geri dönüşüm hem de aile bütçesine katkı

Tunceli'de, İl Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan el sanatları ve süs eşyası yapımı kursuna katılan kadınlar, atık malzemelerden süs eşyasına dönüştürerek hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor

Tunceli'de kadınlar atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor
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AA

Tunceli'de atık malzemelerden süs eşyası yapan kadınlar, hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

İl Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan el sanatları ve süs eşyası yapımı kursuna katılan kadınlar, Tunceli Tasarım Merkezi'nde usta öğreticilerden bir süre teorik bilgi aldıktan sonra atölye çalışmalarıyla el becerisini geliştiriyor.

GERİ DÖNÜŞÜMLE GELEN KAZANÇ

Haftanın 5 günü kursa katılan 20 kadın, yünden hayvan figürleri, bezden bebekler, yoğurt kovasından sepet, boncuktan mini masa çiçeği, alüminyum folyo, gazete ve plastik pipetten biblolar hazırlıyor. Çalışmalarla geri dönüşüme de katkı sunan kadınlardan kimi evine süs eşyası yapıyor kimi de yaptığı ürünleri açılan sergilerde satarak kazanç elde ediyor.

HER YAŞTAN KURSİYER FAYDALANABİLİYOR

Tunceli Tasarım Merkezi Koordinatörü Hilal Yorgancı, her yaştan insanın merkezdeki atölyelerden rahatlıkla faydalanabileceğini söyledi. Bölgenin figürlerine yönelik tasarımları ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Yorgancı, el sanatları ve süs eşyası yapımına kadınların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

"HER TÜRLÜ MALZEME DEĞERLENDİRİLİYOR"

Tunceli Tasarım Merkezi Koordinat&ouml;r&uuml; Hilal Yorgancı
Tunceli Tasarım Merkezi Koordinatörü Hilal Yorgancı

Sıfır atık konusuna önem verdiklerini vurgulayan Yorgancı, "Kadınlar, Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğünce Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hazırlanıp, Fırat Kalkınma Ajansınca onaylanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen projeyle oluşturulan merkezimizde eğitim alıyor. Burada özellikle kağıt ve plastik malzemeleri hediyelik eşyalara dönüştürüyoruz. Son zamanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da bu konuya önem göstermesi üzerine biz çalışmalarımızı proje haline getirmeyi planlıyoruz. Kursiyerlerimiz çalışmalarında palamuttan kozalağa ve Munzur Çayı'nın aşındırıp cilaladığı ağaç dallarına kadar akla gelebilecek her türlü malzemeyi değerlendiriyor" dedi.

"EV HANIMLARI SANATSAL ÇALIŞMALARLA DA UĞRAŞABİLİR"

Usta &ouml;ğretici Aynur Orhan
Usta öğretici Aynur Orhan

Usta öğretici Aynur Orhan ise, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yaklaşık 2 yıldır kurslar vererek geçimini sağladığını söyledi.

Orhan, kurslar sayesinde stresten uzaklaştıklarını belirterek, "Çalışma ortamımız çok güzel ve kadın arkadaşlarımızla oturup sohbet ediyoruz. Her ev hanımının iş yapması gerekmiyor sanatsal çalışmalarla da uğraşabilir. Biz bu ürünlerin hepsini emek vererek yapıyoruz ve atık malzemeleri süs eşyası olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BAŞARILAR ELDE EDİYORUM"

Kursiyer Aysel Korkmalı da evindeki işlerden artan zamanını el sanatları ve süs eşyası yapmaya ayırdığını anlattı.

Zamanının keyifli ve çok güzel geçtiğini söyleyen Korkmalı, "Çalışmalarımda çok güzel başarılar elde ediyorum ve evim için süs eşyası yapıyorum. Ürettiğimiz ürünleri bazen arkadaşlarımıza da satıp, harçlığımızı çıkarıyoruz" diye konuştu.

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