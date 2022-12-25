Tunceli'deki Bağın Kalesi'nde Urartular izi!

Kentte geçmişte yaşanan çeşitli sıkıntılar yüzünden arkeolojiye ağırlık verilemediğini ifade eden Ulaşoğlu, şöyle konuştu:

"Tunceli Müzesi'nin açılması ve bizim de alana inmemizle tarihi eserlerin yerlerini tespit etmeye başladık. Bağın Kalesi'nin yapmış olduğumuz araştırmalarda kim tarafından hangi tarihte yapıldığını kesin olarak tespit edemiyoruz. Günümüze kalan kalıntılarıyla yola çıkarak birtakım yorumlamalar yapmaya çalışıyoruz. Mazgirt ilçesinde Urartuların hakimiyetinin olduğu bir dönem yaşandığını ve kalenin de o zamanlardan kalma olduğunu değerlendiriyoruz."