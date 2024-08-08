Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Haşşani'yi görevden aldı | Dış Haberler

        Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Haşşani'yi görevden aldı

        Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Ahmed el-Haşşani'yi görevden alarak yerine Sosyal İşler Bakanı Kemal el-Meduri'yi başbakan olarak atadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 04:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 05:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Haşşani'yi görevden aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tunus Cumhurbaşkanlığı, yeni atamaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

        Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Sosyal İşler Bakanı Kemal el-Meduri'yi Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği ve görevden alınan Başbakan Haşşani'nin yerine Meduri'yi başbakan olarak atadığı duyuruldu.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, görev değişikliğinin nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

        Mayısta Sosyal İşler Bakanı olarak atanan Meduri, daha önce Ulusal Sağlık Sigortası Fonu Genel Müdürü görevini yürütüyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #tunus
        #Kays Said
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Konserleri DEAŞ yüzünden iptal edildi
        Konserleri DEAŞ yüzünden iptal edildi
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya müsade etmeyeceğiz
        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya müsade etmeyeceğiz
        Yangınlarda son durum!
        Yangınlarda son durum!
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Teleferik kazası davasında yeni gelişme
        Teleferik kazası davasında yeni gelişme
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk