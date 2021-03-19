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Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Fransız mevkidaşı Macron'dan Libya görüşmesi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Libya'da yaşanan gelişmeleri ele aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Fransız mevkidaşı Macron'dan Libya görüşmesi
Tunus ve Fransa liderleri arasında Libya görüşmesi
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AA

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Said, 17 Mart'ta Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Macron ile telefonda görüştü.

Libya'daki durumun değerlendirildiği görüşmede Libya krizinin çözümünün ancak Libyalıların eliyle olacağını belirten Said, Libya halkının egemenliğini geri kazanması için seçimlerin kararlaştırıldığı gibi 24 Aralık'ta yapılması gerektiğini ifade etti.

AA'nın haberine göre; yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele konusunun da ele alındığı görüşmede Macron, ülkesinin, Tunus'a gerek salgınla mücadele gerekse ikili iş birliği alanında destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Kays Said, Libya ziyaretinde kapsamında Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid ed-Dibeybe ile bir araya gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya'da BM öncülüğündeki yeni yönetimin göreve başlamasının ardından ülkeye gelen ilk devlet başkanı olmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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