Tunus Cumhurbaşkanı: Yeni hükümet en yakın zamanda açıklanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Tunus Cumhurbaşkanı Said, yeni hükümetin en yakın zamanda açıklanacağını söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümetin en yakın zamanda açıklanacağını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, yeni hükümetin en yakın zamanda açıklanacağını söyledi
Tunus Cumhurbaşkanı: Yeni hükümet en yakın zamanda açıklanacak
0:00 / 0:00
AA

Tunus'un başkenti Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde devlet televizyonuna verdiği demeçte, beklenen yeni hükümetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni hükümetin en yakın zamanda açıklanacağını belirten Said, "Hükümet üyelerini, hakkında şaibe olmayan kişilerden seçmek için gayret ediyorum. Bugün de hükümet üyelerinin seçimiyle ilgili bir toplantı yaptık. Bu emaneti taşıyabilecek kişileri aramayı sürdüreceğiz." dedi.

Said, "Ne kaosa çağırıyoruz ne de Tunus halkının kanının dökülmesini istiyoruz. Birileri meşruiyet dairesinden çıkmaktan bahsediyor ancak kanun ne demek bilmiyorlar. Darbeden ve anayasaya aykırı davranmaktan bahsediyorlar. Bilakis biz anayasaya ve tüm değerlere saygı duyduk." diye konuştu.

Said, hükümetin ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih vermedi.

TUNUS'TA CUMHURBAŞKANI SAİD'İN KARARLARI

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazıları da Said'i anayasal bir darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "ülkedeki tehlike durumu geçmediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar uzatıldığını" bildirmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lübnan'ın Akkar kentindeki Irak petrol boru hatlarında sızıntı
DÜNYA Lübnan'da Irak petrol boru hatlarında sızıntı
İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinlinin gözaltı süresi 19 Eylül'e kadar uzatıldı
DÜNYA İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakkında ...
Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu bölgeye roketli saldırı
DÜNYA Erbil'e roket saldırısı
ABD'nin "en çok arananlar listesi"nde bulunan Venezuelalı eski general Madrid'de yakalandı
DÜNYA En çok arananlar listesindeydi, yakalandı!
ABD'de 11 Eylül saldırılarında ölenler Pensilvanya’da törenle anıldı
DÜNYA ABD'de 11 Eylül saldırısında ölenlere anma
Rusya, Afganistan’daki mülteci sorununu çözmeye tüm ilgili ülkeleri çağırdı
DÜNYA Rusya'dan tüm dünyaya Afganistan çağrısı
Türkiye, 11 Eylül saldırılarını 20. yıl dönümünde bir kez daha şiddetle kınadı
DÜNYA Dışişleri'nden 11 Eylül mesajı
ABD, 11 Eylül'ün 20'nci yılını anıyor
DÜNYA ABD'de 11 Eylül anılıyor
Analiz: Kadınları başarısızlığa uğratan uluslar neden istikrarsız oluyor?
DÜNYA Kadınları başarısızlığa uğratan uluslar neden daha ...
Haiti'de Başsavcı, Başbakan Henry'yi, Moise suikastına ilişkin görüşmeye çağırdı
DÜNYA Moise suikastında yeni gelişme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.