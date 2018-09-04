Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile "Kartaca 2 Anlaşması" ismi verilen süreci görüştü.

Sibsi ile Kartaca Sarayı'nda bir araya gelen Gannuşi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Sibsi ile Kartaca 2 Anlaşması sürecinin askıya alınmasıyla başlayan siyasi krizi ele aldıklarını söyledi.

Ülkedeki sorunların uzlaşı yoluyla çözülmesi ve bu sürecin yeniden başlatılması konusunda Sibsi ile ortak bir kanaate sahip olduklarını belirten Gannuşi, ülkede 2019'da yapılacak seçimler öncesinde tüm siyasi ve toplumsal taraflara Kartaca 2 Anlaşması sürecini yeniden aktif hale getirme çağrısı yaptı.

TUNUS SİYASETİNDE KRİZ

Tunus'ta mayıs ayında ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla Kartaca 2 Anlaşması için bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon" konusunda anlaşamamıştı.



Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve TunusTarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.



Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, "Kartaca 2 Anlaşması" ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.



Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin liderlik ettiği Nida Tunus Partisi'nden geçen mayıs ayında yapılan yazılı açıklamada, "mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiği" kaydedilmişti.



Başbakan Şahid ise kendisine istifa çağrıları yapan Hafız el-Kaid es-Sibsi'yi "partiyi tüketmek ve ülkede krize yol açmak" ile suçlamıştı.



Cumhurbaşkanı Sibsi, yakın zamanda bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "ülkede yaşanan siyasi kriz çözülmezse Başbakan Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden mecliste güvenoyu alması gerektiğini" söylemişti.

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