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Tunus'ta Nahda Hareketi lideri gözaltına alındı

2 yılı aşkın süredir siyasi kriz yaşayan Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi gözaltına alındı.

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri gözaltına alındı
AA

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Nahda Hareketi yönetici kadrolarından ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi'nin evine yapılan baskının ardından gözaltına alındığını duyurdu.

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki muhalefete "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" çağrısı yapıldı.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasının "oldukça tehlikeli bir gelişme" nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istendi.

Öte yandan Mosaiqu FM radyosu, Gannuşi'nin gözaltına alınmasına dair verdiği haberde "Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması arka planında sorgulanmak üzere alındığı" bildirildi.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

TUNUS'TA SİYASİ KRİZ

Tunus Cumhurbaşkanı Said ordunun da desteğiyle 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından Meclis'i askıya almış ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmıştı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

26 Temmuz 2022'de ise yüzde 27.5 katılımlı referandumdan yüzde 90'ın üstünde oy alarak yetkilerini genişleten Said, hem ordunun başına geçecek hem de meclisin onayı olmadan hükümet atayabilecek.

İslamcı El Nahda hareketi ve diğer muhalefet partileri ise refrandumu boykot etmişti.

Fotoğraf: AA

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