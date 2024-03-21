Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Turistik Doğu Ekspresi'nin üzerinden atladı! Ankara-Kars seferinde bir ilk... - Haberler

        Turistik Doğu Ekspresi'nin üzerinden snowboard ile atladı

        Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars'ın Sarıkamış ilçesinden geçişi sırasında sporcu Süleyman Atlı, snowboard ile trenin üzerinden atladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCDD Taşımacılık AŞ'nin son yıllarda yoğun ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi, yolcularını, güzel manzaraların bulunduğu güzergahta 25 saatlik yolculuğa çıkarıyor.

        Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre katettikten sonra, son durağı Kars'a ulaşıyor.

        Dünyanın en iyi 4 tren rotasından biri olarak gösterilen güzergahıyla Turistik Doğu Ekspresi'ne dikkati çekmek isteyen snowboard sporcusu Süleyman Atlı, Sarıkamış'ta trenin üzerinden atladı.

        Atlı'nın atlayışı, drone ile görüntülendi.

        "ANKARA-KARS SEFERİNDE BİR İLK"

        Kars Valiliğinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

        "Kars'ta bir ilk, belki de dünyada... Dünyanın en güzel rotalarından olan, Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta Doğu Ekspresi'nin üzerinden snowboarduyla atlayarak ilklerin şehri Kars'ta bir ilke imza attı. Muhteşem gösteriyi gerçekleştiren Süleyman Atlı, bu organizasyonun gerçekleştirilmesini sağlayan Kars Valisi Ziya Polat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını tebrik ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Turistik Doğu Ekspresi
        #kars
        #sarıkamış
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Trump panik halinde
        Trump panik halinde
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        O anlar kamerada! Motokurye ile esnafın meydan savaşı!
        O anlar kamerada! Motokurye ile esnafın meydan savaşı!
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası