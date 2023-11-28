Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Londra'da ödül aldı

Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, "Uluslararası arenada çektiğim fotoğraflarla birkaç başarıya imza attım. Kazandığım son ödül benim için son derece büyük bir anlam taşıyor."

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"Bu prestijli yarışmada 64 farklı ülkeden 4 binden fazla fotoğraf arasından seçilmek benim için büyük bir onurdur. Dünya genelinde Güneş kategorisinde kazananlar arasında olmak beni çok mutlu etti" dedi.