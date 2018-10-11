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Türk bilim insanı Mehmet Toner'den tıpta çığır açan buluş!

Harvard-MIT Üniversiteleri Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü profesörü Mehmet Toner, 3 saniye içinde 100 milyar hücre içinden kanserli hücreyi bulabiliyor. Türk bilim insanı tıpta çığır açan bu çalışmasıyla birçok kanser hastasına umut oluyor

11.10.2018 - 17:49 | Güncelleme:

Harvard-MIT Üniversiteleri Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü profesörü Mehmet Toner, 3 saniye içinde 100 milyar hücre içinden kanserli hücreyi bulabiliyor.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Harvard-MIT Üniversiteleri Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü profesörü Mehmet Toner, 3 saniye içinde 100 milyar hücre içinden kanserli hücreyi bulabiliyor. Türk bilim insanı tıpta çığır açan bu çalışmasıyla birçok kanser hastasına umut oluyor. 

11 YILDA TIP FAKÜLTESİNDE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni kazanan Mehmet Toner, üniversite hayatını laboratuvarlarda geçirdi. Biyomedikal mühendislik üzerine araştırmalar ve deneyler yapan Toner, lisans eğitimi bittiğinde, tek kelime İngilizce bilmemesine rağmen Amerika'ya gitti. 

Toner, Yale Üniversitesi’nden tam burslu davet aldı ancak dünyanın en saygın araştırma merkezlerinden olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü MIT’de o dönem yeni açılan Biyomedikal Bölümü’nü tercih etti. Yardımcı doçent oldı, MIT Tıp Fakültesi’nde göreve başladı.

Toner, yaptığı çalışmalar ve gösterdiği başarılarla 11 yılda tıp fakültesinde profesörlüğe yükseldi. Başarıları bununla da sınırlı kalmadı.

Biyomedikal mühendislikteki çalışmalarını mikro ve nano teknolojilerden yararlanarak hızlandıran Toner, kanser alanındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı ve Harvard Tıp Fakültesi Cerrahi Bölüm Başkanlığı’na yükseldi. 

Profesör Mehmet Toner, “Vücudunuzdaki bütün hücrelerin yüzde 95’i kan hücresi. Yani çok az bir hücre, başka bir hücre. Dolayısıyla son 10 sene içinde aslında kanın içinde her istediğiniz enformasyon var, her hastalığın kan yoluyla teşhis etmek mümkün. Fakat o kanı nasıl ayırıp parçalarına milyarlarca parçası olan, sonra onları analiz edip teşhis edeceğimizi bilmiyoruz. Buna sıvı biyopsisi deniyor. Biz de bunun öncülerinden biriyiz dünyada. Bütün merakımız da kanın içinde kimsenin bulamadığı bilgileri bulup bunları insanlığa faydalı hale getirebilmek.

"KANSER KANDAN YAYILARAK ÖLDÜRÜYOR"

Kanser, insanları kandan yayılarak öldürüyor, 100 milyar hücre içinden 1 tane hücreyi bulabiliyoruz. 7 milyar insan var dünyada 7 milyar insan içinde bizim yaptığımız teknoloji 7 milyar insan içinde bir hücreyi 3 saniye içinde bulabiliyor. Saniyede 300 milyon hücreye bakabiliyoruz. Yani böyle teknolojiler yaratarak, bu kanın içinde ve diğer sıvılardaki hücrelerden bütün hastalıkları bulabilmek yolunda bir hedefimiz var. Bunları insanlığa faydalı hale getirebilmek” dedi.

Toner, bu teknoloji sayesinde sağlıklı insanların kanlarına bakarak varsa kanser hücrelerini yakalayabildiklerini, milyarlarca kan hücresinin içinde bir tane bile olsa, artık bunu yakalamanın mümkün olduğunu söyledi. Bu buluş, kanser hücresini bulmakla kalmayıp, tarama ve erken tanıya da imkan verecek.

Dünyaca tanınan Türk bilim insanı Toner, çalışmalarını halen Harvard-MIT Üniversiteleri Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü kapsamında yürütüyor.

GENÇLERE TAVSİYELER

Profesör Toner, kendi ilerlediği bu yoldan gitmek isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu: “Dünya değişti benim geldiğim zaman çok daha kolaydı buralara gelmek. Dünya çok daha bambaşka bir dünya. Gençleri çok fazla rekabetle büyütmeye çalışıyoruz. Benim gençlere en büyük tavsiyem meraklı olmaları. Her şey meraktan başlıyor. Çalışkan olacaklar, dürüst olacaklar. Öğrenmeye, merakla öğrenmeye odaklansınlar. Amerika’nın en çok değer verdiği şey o.”

 

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