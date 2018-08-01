Ege Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı, geliştirdikleri yeni bir ilaç taşıyıcı sistemle, kolesterol ve trigliserit oranını çok daha az etkin madde kullanarak düşürmeyi başardı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak; TÜBİTAK proje ekibi lideri ve Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Karasulu ve ekibininin Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirtip, geliştirilen ilaç taşıyıcı sistemin Türkiye ekonomisine kazandırılması için yatırımcılara çağrı yaptı.

KALP HASTALIĞININ ARDINDAKİ SİNSİ DÜŞMAN: KOLESTEROL

TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATTILAR

DHA'nın haberine göre; Ege Üniversitesi'nde (EÜ) görevli bir grup bilim insanı, kalp krizinden kalp yetmezliğine, körlükten konuşma bozukluklarına, bilinç kaybından felce neden olan yüksek kolesterolü düşürmek için başlattıkları TÜBİTAK projesinde Türkiye'de bir ilke imza attı.

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni ilaç taşıyıcı sistemle, daha az etkin madde kullanarak kolesterol ve trigliserit oranını düşürmeyi başardı.

'YAN ETKİSİ AZ VE TEDAVİDE HIZLI YANIT'

Projenin Eczacılık Fakültesi ile EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü dile getiren proje lideri Prof. Dr. Yeşim Karasulu, "Klasik ilaç şekilleri olan tabletler ağız yoluyla alındığında vücut içinde dağılarak emilirler. Çoğu zaman tedavi için istenen etkin konsantrasyonu sağlayamazlar. Bizim geliştirdiğimiz ilaç taşıyıcı sistem; etkin maddenin daha düşük dozda hızla emilimini sağlayarak istenen tedavi konsantrasyonuna ulaşmayı mümkün kılıyor. Geliştirdiğimiz formülasyonla kolesterolün düşürülmesi daha etkili. Ticari formülasyonlarla karşılaştırıldığında daha hızlı, daha etkili ve daha güvenilir bir formülasyon olarak patent başvurusunda bulunduk. Türkiye patentini almak üzereyiz. Avrupa patent başvurumuz söz konusu, bununla ilgili ülke seçimlerimiz sürüyor. Çalışmalarımızı 8 kişilik bir ekiple yürüttük. Projemiz ticarileştiği takdirde ekonomik açıdan büyük bir yarar sağlayacak. Bizim kullandığımız dozla ticari formülasyonu karşılaştırdığımızda, etkinlik olarak trigliserit, kolesterol düşürme açısından daha hızlı bir bazal değere ulaştık. Güvenilirlik olarak piyasadaki ticari ürünlerle bire bir aynı. Eğer ticarileşmeyi başarırsak yüzde 10'luk pazara talip olacağız, bu da yaklaşık olarak 30-35 milyon TL gibi bir pazar payı demek oluyor" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ BİR PROJE'

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Karasulu ile ekibini ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Prof. Dr. Karasulu ile ekibini tebrik eden Rektör Budak, "Kaliteli akademik kadromuz pek çok alanda, yerli ve milli anlamda çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Yeşim Hocamız ve ekibinin çalışması da buna çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Hocalarımız, ilk kez insan doğasının temel yapı taşlarına uyumlu kolesterol ve trigliserit düşürücü ilaç taşıyıcı sistem geliştirdi. Türkiye´de bir ilk olan çalışmayla ilgili hocalarımız Ege Üniversitesi adına patentini almak için girişimlerini sürdürüyor" diye konuştu.

REKTÖR BUDAK'TAN YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Geliştirilen ilaç taşıyıcı sistemin ticarileşmesi durumunda Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağına dikkat çeken Rektör Budak, "30 milyon liralık bir pazar payı var. Bu pazar payından yararlanmak için yatırımcılarımızı Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültemizde geliştirilen çalışma kapsamında yatırıma davet ediyoruz. Hocalarımızı tebrik ediyorum, Ege Üniversitesi olarak Eczacılık Fakültemizdeki yenilikçi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Maddi ve manevi olarak bu çalışmaların yanındayız" dedi.