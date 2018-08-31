Girişimsel Nöroradyoloji, beyin krizi olarak adlandırılan rahatsızlığa sebep olan beyin damar baloncukları, damar yumakları ve beyin damar tıkanıklıkları gibi ciddi beyin damar hastalıklarının tedavisini yüksek teknolojik ve bıçaksız ameliyatlarla tedavi edildiği bir alan...

DÜNYANIN HER YERİNDEN ANKARA'YA EĞİTİME GELİYORLAR

"Bu alanda dünyanın en tepesindeki lider konumumuzun öyküsü Ankara ve İstanbul’da kurulan iki ayrı merkezde başladı" diyen Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Saruhan Çekirge, "Bu öykü 90’lı yılların ortalarından itibaren Prof. Dr. Işıl Saatci ile birlikte kurmuş olduğumuz ekip ve merkezin geliştirdiği tedavi teknikleri sayesinde, dünyanın en iyisi olarak kabul edilerek pek çok ülkedeki önemli tıp merkezlerinden Ankara’ya gelen uzman doktorlara eğitim veren bir yapıya dönüşmesi ile devam etti" dedi.

Prof. Dr. Saruhan Çekirge ve Prof. Dr. Işıl Saatci

HARVARD VE OXFORD GİBİ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİ BİLE TAKİP EDİYOR

Türk tıbbının dünyada tartışmasız lider olduğu tek alanın Girişimsel Nöroradyoloji olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çekirge, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ekip tarafından geliştirilen ve devrimsel olarak nitelendirilen tedavi metodları, tüm dünyadaki hekimler tarafından da yaygın kabul görmüş durumdadır.

Özellikle son 18 yılda ABD, Kanada ve İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi tüm ileri Avrupa ülkeleri ile İsrail ve Ortadoğu ülkeleri, Hindistan, Japonya, Güney Afrika, Latin Amerika ülkeleri, Avustralya, Çin’den önemli tıp merkezlerinde çalışan yüzlerce doktor konuyla ilgili eğitim almak üzere Ankara’ya bu ekibin çalıştığı merkezlere gelmişlerdir.

BIÇAKSIZ AMELİYATLARDA TÜRK TIBBI DÜNYAYA LİDERLİK YAPIYOR!

Eğitimin verildiği doktorların bağlı oldukları klinikler arasında Harvard Hastaneleri, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Barrows Neurological Institute, University of California Los Angeles ve University of Oxford gibi dünyanın en önemli merkezleri de vardır."

SEÇİLMİŞ HASTALARI AMELİYAT ETMEYE GİDİYORLAR

Prof. Dr. Saruhan Çekirge ve Prof. Dr. Işıl Saatci, tüm dünya ülkelerine, özellikle de ABD’de 20’nin üzerinde tıp merkezine ve Avrupa’da da onlarca önemli tıp merkezlerine davet edilerek, seçilmiş hastaların kapalı damar içi beyin operasyonlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaya devam ediyor.

DÜNYAYA LİDERLİK EDİYORLAR

Prof. Dr. Saruhan Çekirge, "İstanbul’da Prof. Dr. Civan Işlak, Prof. Dr. Naci Koçer ve Prof. Dr. Osman Kızılkılıç’ın yarattıkları merkezde de benzeri bir öykü devam ediyor. Bu merkez de alanında geliştirdikleri metodları dünyaya öğreterek liderlik etmiştir" dedi.

Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Işıl Saatci, "Aynı zamanda birbirleriyle çok iyi arkadaş olan bu iki ekip güç birliği yaparak ve aralarına aldıkları diğer uluslararası ekiplerle, 2006’dan bu yana canlı cerrahi kursları vermektedir.

2013’ten itibaren ise dünyadaki en önemli girişimsel nöroradyoloji eğitim plarformu olan WLNC-World Live Neurovascular Conference (Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı) isimli toplantıyı düzenlemekteyiz. kasık damarından girilerek yapılan kansız beyin ameliyatlarını, dünyanın birçok ülkesinden gelen sayıları 1000 kişiye kadar varabilen hekimlere canlı olarak izleterek eğitim vermekteyiz.

100'LERCE HEKİME EĞİTİM VERECEKLER

Bu konferans her sene başka bir kıtada yapılıyor. 2013'te İstanbul'da yapılan bu bilimsel toplantı, 2014'te Arjantin - Buenos Aires'te, 2015'de Amerika Birleşik Devletleri - Chicago'da, 2016'da Çin Halk Cumhuriyeti - Şanghay'da, 2017'de Amerika Birleşik Devletleri - Los Angeles'da ve son olarak bu yıl Japonya- Kobe’de düzenlendi.

Prof. Dr. Saruhan Çekirge, "2019’da Barselona’da yapılacak olan Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı’nda, şu anda bu iki ekibin çalıştığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesi’ndeki, çok yüksek teknolojilerle donanımlı anjiyografi merkezlerinden uydu ile konferans salonuna bağlanarak yapacağımız ameliyatları canlı olarak göstererek dünyanın her yerinden eğitim almaya gelen 100’lerce hekime eğitim vereceğiz’’ dedi.