Schengen krizi Avrupa Konseyi'ne taşınıyor 0:00 / 0:00

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Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine ziyareti için ihtiyacı olan Schengen vizesi alma konusunda yaşanan problemler, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'na taşınacak.

Türk Grubu'nun gündeme getireceği problem sonrası vizede kolaylık sağlanması, başvurunun reddedilmesi durumunda kısmi para iadesi yapılması önerilecek.

Schengen Bilgi Sistemi’ne girilen verilerin kontrol edilmesi, bu bilgilerin birey aleyhine siyasi saikle kullanılmaması, şeffaflık ve yeterli izleme-doğrulama mekanizmalarının uygulanması, kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlere katılmayı engelleyen uygulamaların durdurulması da önerilecek.

RAPOR SUNULMUŞTU

AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız, geçtiğimiz aylarda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne de konuyla ilgili rapor sunmuştu.

Vize başvuru sürecinde Türk vatandaşlarının "Son 10 yılda hangi ülkelere gittiniz?, Hangi tarihlerde gittiniz? Pasaportunuzun giriş çıkış belgesi, şirket vergi levhası, şirketin sicil kaydı, şirketin ticaret odası kaydı, araba ruhsatı, ev ruhsatı nedir?" gibi 36'ya yakın farklı belgenin istendiği belirtilmiş, Ankara da bu noktada itiraz ederek "Kimi uygulamalarda Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimi reddettiği gözlemlenmektedir. Schenen bölgesindeki devletler, Schengen bilgi sistemini asgari bir ortak standartla kullanmalıdır" demişti.

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