Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

Cüneyt Özdemir, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım" dedi. Cüneyt Özdemir daha sonra bir açıklama daha yaptı ve İnanoğlu'nun entübe edildiğini ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.