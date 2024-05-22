2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda? Hangi ülke en çok reddetti?

Türk vatandaşlarının özellikle 2022 yılının ardından yaşadığı Schengen krizi, Avrupa Komisyonu'nun 2023 yılı Schengen verilerine yansıdı.

Onlarca vatandaş Schengen vizesi için randevu bulamazken, resmi verilere göre randevu alabilenlerin reddedilme oranları 2022 yılına göre artış gösterdi. Türkiye'den gelen başvurular, İran'ın ardından en çok reddedilen başvurular. Ukrayna ile doğrudan, AB ile dolaylı bir savaşın içindeki Rusya'dan gelen başvuruların reddedilme oranı Türkiye'den daha az.

DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK BAŞVURU YAPAN İKİNCİ ÜLKE TÜRKİYE

Buna göre dünyada Schengen vize başvurusunda Çin vatandaşları ilk sırayı alırken, Türk vatandaşları ikinci sırada. Türkiye'yi Hindistan takip ederken, Fas ve Rusya dört ve beşinci sırada yer aldı.

Çin, Schengen başvurularında 2022'ye kıyasla dramatik bir yükseliş yaşadı. Buna göre 2022'de 92 bin 780 başvuruya sahip Çin'de 2023'te bu sayı 1 milyon 117 bine yükselerek 2022'nin birincisi Türkiye'nin yerini aldı. Artış oranı yüzde 1100.

Türkiye'den 2022'de 778 bin başvuru yapılırken, bu sayı 2023'te yüzde 36 artarak 1 milyon 55 bine yükseldi.

Genel verilere bakıldığında 2023 yılında dünya çapında toplamda 10.3 milyon Schengen başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 8.5 milyonu, yani yüzde 82.3'ü onaylandı.

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Türkiye, Belarus, Rusya ve İran'dan gelen başvuruların reddedilme oranları 2023 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdi. Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranı yüzde 15.7'den yüzde 16.1'e yükseldi. Bu oran, başvurularının yüzde 30'u reddedilen İran'ın ardından ikinci sırada.

AB Komisyonu verilerine göre, Fransa 2023 yılında 436 bin 893 ret ile en çok Schengen vizesi talebi reddeden ülke konumunda. Bu, Fransa'nın aldığı vize başvurularının yüzde 26,6'sını reddettiği anlamına geliyor.

En çok ret alan ülkeler listesinde Fransa'yı 251 bin ret ile İspanya takip ediyor. Madrid yönetiminin ret oranı yüzde 15.3. Üçüncü sırada yüzde 12.7 oranla 208 bin talebi reddeden Almanya yer alırken, dördüncü sırada yüzde 8.17 oranla 133 bin talebi reddeden İtalya var. Beşinci sırada ise yüzde 6.9 oranla Hollanda yer alıyor. Hollanda tarafından reddedilen başvuru sayısının 2022'ye göre yüzde 61,9'luk bir artışla 70 binden 114 bine yükselmesi dikkat çekici.

TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ

Avrupa Birliği ülkeleri içinde en çok vize başvurusu alan kurum 152 bin 778 başvuru ile Yunanistan'ın İstanbul Konsolosluğu. Dördüncü sırada da 139 bin 668 ile Almanya'nın İstanbul Konsolosluğu yer alıyor.

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Fransa'nın İstanbul Konsolosluğu 96 bin başvuruyla AB içinde 10. sırada yer alırken, İtalya'nın İstanbul Konsolosluğu 89 bin başvuruyla listede yer alıyor.

Almanya'nın Ankara'daki Temsilciliği 2023'te 76 bin başvuru alırken, Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu 63 bin 359 başvuru aldı. İzmir Konsolosluğu'nu Hollanda'nın İstanbul Konsolosluğu 60 bin 429 başvuruyla takip ediyor.

Bu ülkeleri takip eden ülkeler şöyle:

İsveç İstanbul Konsolosluğu - 52 bin 627

Portekiz Ankara Konsolosluğu - 52 bin 144

İspanya Ankara Konsolosluğu - 51 bin 881

Fransa Ankara Konsolosluğu - 43 bin 459

Ülkelerin tüm temsilciliklerinin toplamına bakıldığında Yunanistan'a başvuru sayısı 254 bin 377 oldu. Onu 253 bin 472 ile Almanya izledi.