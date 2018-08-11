Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlilerin "dilini ve dinini unutmasının" önüne geçmek amacıyla, Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB), Avrupa'nın üç ülkesinde "Anadolu Haftasonu Okulları Destek Programı"nın uygulamaya geçirileceğini açıkladı.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın (YTB), Hollanda Televizyon'na (NOS) yaptığı açıklamaya göre, "Anadolu Haftasonu Okulları Destek Programı", Hollanda, Almanya, Fransa ve Belçika'da hayata geçiriliyor.

Türkiye kökenli çocuklara iki saat Türkçe dersleri, üç saatlik bölümü de tarih, din, sanat ve sosyal çalışmalar olmak üzere haftada beş saat ders verilecek. "Yurt dışında yaşayan genç Türklerin kimliğini ve kültürünü korumayı ve vatan bağlarını güçlendirmeyi" hedefleyen proje, Türk devleti tarafından finanse edilecek. Okullardaki sınıflar en az 15, en fazla 25 öğrenciden oluşacak. Eğitim süresi 32 ile 40 hafta arasında değişecek. Çocuklar 6 - 9 yaş, 10 - 13 yaş ve 14 - 17 yaş olmak üzere üç ayrı grupta eğitim görecek.

Finansman, okulların eğitim verdiği grup sayısına göre belli olacak. Bir gruba sahip okullara 7 biner euro, iki gruba sahip okullara 11 biner euro, üç gruba sahip okullara da 15 biner euro finansal destek verilecek.

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