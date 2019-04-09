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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu kimdir? Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun biyografisi haberimizde.
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?
- 1969 İstanbul doğumlu;
- 1990 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu;
- Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat;
- Ankara Barosu Başkanı (2010-2012),(2012-2013)
- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı (2007-2008)
- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı;
- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Profesör (2007);
- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Doçent (2000);
- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent (1996);
- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Programı Doktorası (1995);
- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında Yüksek Lisans(1992);
- Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Hukuk İngilizcesi Programı(1990);
- Columbia University School of General Studies, American Program (1989);
- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Başhukuk Müşavirliği (1998-2001);
- Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlık çalışmaları yürütülen Uluslararası Ceza Mahkemesi müzakerelerine katılan Türk Heyetinde Dışişleri Bakanlığı adına delegelik (1998-2002);
- Türkiye Barolar Birliği Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği (1996-2000);
- Notev Vakfı Başkanlığı (2007-2008);
- Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (1998-2003)
- Ankara Hukuklular Vakfı Başkan Yardımcılığı (2007-2009);
- Münevver Gazeteciler Yetiştirme Derneği Başkanlığı (2007-2008);
- Karadeniz Ülkeleri Barolar Birliği Başkanlığı;
- Türk Siyasi İlimler Derneği üyeliği;
- Türk Ceza Hukuku Derneği üyeliği;
- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi Genel Kurul üyeliği;
- Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Section on Business Law üyeliği;
- Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği;
- Ceza hukuku ve Anayasa hukuku alanlarında yazılmış olanlar başta olmak üzere çok sayıda kitap, makale, bildiri; yüzlerce konferans.
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