Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

İkinci baroların kurulması için oluşturulan biraraya gelen kurucular kurulu gerekli imzayı uhap üzerinden değil doğrudan kendi toplayacak. İmzaların toplanmasının ardından liste Türkiye Barolar Birliği’ne teslim edilecek.

“TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN KURACAĞIZ”

Hukukçular Derneği Başkanı ve İstanbul 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı’ndan karara tepki geldi. Tatlı şu ifadeleri kullandı:

"Barolar Birliği Yönetim Kurulu, İstanbul’da yeni baronun kurulacağını gördüğü için örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmek ve demokratik bir mücadeleyi kaldıramadığı için haksız ve hukuksuz bir şekilde UHAP sistemini kapattı. Hangi sistemi açarlarsa açsınlar. Hangi sistemi kapatırlarsa kapatsınlar. Biz İstanbul’da yeni baroyu kuracağız. Ve vesayeti oradan kaldıracağız. Meslektaşlarımızın arzu ettiği, sorunlarını önceleyen, çözüm üreten bir baro anlayışı için yola çıktık. Bunu da tüm engellemelere rağmen inşallah en kısa zamanda başaracağız."