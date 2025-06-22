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        Haberler Bilgi Spor Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? VNL Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

        Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada rakiplerine göz açtırmayan ve oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanan Filenin Sultanları, Brezilya karşısına sekizde sekiz yapmak için sahaya çıkacak. Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Filenin Sultanları VNL maç programı inceleniyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Brezilya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:28
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) İstanbul etabındaki 4. ve son maçında Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı 7 karşılaşmanın 7’sini de kazanan Filenin Sultanları, sekizinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Türkiye-Brezilya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

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        TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) İstanbul etabındaki 4. ve son maçında Brezilya ile karşılaşacak.

        Türkiye-Brezilya voleybol maçı, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 19.30’da başlayacak.

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        TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Filenin Sultanları’nın 8. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        KADRO

        Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

        Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

        Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025

        3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

        9 Temmuz

        21.30 Hollanda-Türkiye

        11 Temmuz

        21.30 Çekya-Türkiye

        12 Temmuz

        20.00 Türkiye-İtalya

        13 Temmuz

        21.00 Sırbistan-Türkiye

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        İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta karşılaşmalarını 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

        VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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