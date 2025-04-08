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        Haberler Gündem Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!

        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!

        Rusya ile Ukrayna arasında 3 yılı aşan savaşta, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan iki ülke vatandaşlarının sayısı açıklandı. 32 bin 785 Ukraynalı ve bunun 2.5 katı, 81 bin 635 Rus ikamet izniyle Türkiye'de yaşamaya devam ediyor. İşte Türkiye'de ikamet izni verilen ülkelerin vatandaş verileri...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:05 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:08
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        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
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        İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı, 13 Mart itibarıyla 1 milyon 76 bin 643 oldu.

        İLK SIRADA TÜRKMENİSTAN

        İkamet izni ile Türkiye'de 120 bin 301 Türkmenistan, 84 bin 85 Azerbaycan, 81 bin 635 Rusya, 76 bin 601 İran, 73 bin 178 Suriye, 68 bin 341 Irak, 58 bin 208 Özbekistan, 43 bin 934 Kazakistan, 36 bin 897 Afganistan ve 32 bin 785 Ukrayna uyruklu bulunuyor.

        114 BİN 420 RUS VE UKRAYNALI

        Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden yoğun göç alan Türkiye'de, 114 bin 420 Rus ve Ukraynalı ikamet izniyle yaşamına devam ediyor. 3 yılı aşan savaşta, ikamet izniyle Türkiye'de bulunan Rus ve Ukraynalı sayısı savaşın ilk yılına göre yarıya yakın azaldı.

        20 Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından bu sayı 19 Ocak 2023'te 201 bin 533, 31 Aralık 2023'te 137 bin 829 olarak kayıtlara geçti. Bu tarihlerde Rusya vatandaşı sayısı 154 bin 297'den 100 bin 847'ye, Ukrayna vatandaşı sayısı ise 47 bin 236'dan 36 bin 982'ye geriledi.

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        81 BİN 635 RUS, 32 BİN 785 UKRAYNALI

        Türkiye'de ikamet izniyle bulunan 81 bin 635 Rusya uyrukluların sayısı, 32 bin 785 Ukrayna uyruklarının yaklaşık 2.5 katı oldu. Türkiye'de kısa dönem ikamet izniyle bulunan Rusya uyrukluların sayısı 41 bin 803, Ukrayna uyrukluların sayısı 21 bin 454 olarak kayıtlara geçti.

        Aile ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancı sayısında en fazla Rusya uyruklular yer aldı. Türkiye'de aile ikamet izniyle bulunan yabancı sıralaması şöyle: "Rusya 16 bin 469, Ukrayna, 6 bin 570, Özbekistan 15 bin 629, Azerbaycan 14 bin 402, Türkmenistan 10 bin 121, Fas 9 bin 122, İran 8 bin 435, Suriye 6 bin 864, Kırgızistan 5 bin 330, Irak 4 bin 945"

        ANTALYA'DAKİ YABANCI SAYISI: 108 BİN 506

        Pandemi ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası yoğun göç alan illerden Antalya'da 19 Ocak 2023'te 157 bin 575 olan ikamet izni ile kentte bulunan sayısı, 31 Aralık 2023'te 117 bin 52'ye, 13 Mart 2025 itibarıyla da 108 bin 506'ya geriledi.

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        #türkiye
        #ikamet izniyle yaşayan
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