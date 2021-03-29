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Türkiye'de toplanan kantaron balı Guinness rekoru kırdı

Türkiye’de arı kolonilerinden uzakta ve deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki mağaradan çıkarılan kantaron balı, kilosu 10 bin Euro (95 bin TL) ile ‘dünyanın en pahalı balı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türkiye'de toplanan kantaron balı Guinness rekoru kırdı
DHA

Lezzetiyle dünyaya nam salan Türk balı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 16 Mart’ta Centauri balının (kantaron balı) dünyanın en pahalı balı olarak rekorlar listesine girdiği ifade edildi.

Rekorun kırıldığını doğrulamak için yapılan online görüşmede resmi bir hakemin, balın başarısını doğruladığı belirtildi.

KİLOSU TAM 95 BİN TL

Balın, herhangi bir insan yerleşiminden ve diğer arı kolonilerinden uzakta, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bir mağaradan çıkarıldığı belirtildi. Balın, kilosunun 10 bin euro (95 bin TL) olduğu ifade edildi.

FAYDASI DA FİYATI KADAR ETKİLİ

Balın, geleneksel baldan çok farklı olduğu, koyu renkte ve acı bir tada sahip olduğu bilgisine yer verildi.

Ayrıca, balın magnezyum, potasyum, fenol, flavanoid ve antioksidanlar bakımından yüksek tıbbi özelliklere sahip olduğu ifade edildi.

En iyi kaliteyi yakalamak için arıların bakımı konusunda geleneksel yöntemlerden çok farklı kurallara uyulduğu ve bunun da balın üretimini daha da zorlaştırdığı belirtildi.

Yılda 2-3 kez bal hasadı yapan diğer ticari arıcıların aksine Centauri balının yılda sadece bir kez toplandığı aktarıldı.

Karışımın değerini ve kalitesini doğrulamak için Türkiye Bilim Kurulu/Gıda Enstitüsü'ne gönderilen numunelerle sadece en kaliteli malzemenin hasat edildiği belirtildi.

"BEN ONA DÜNYA HAZİNESİ DİYORUM"

Ayrıca, Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesi, Centauri Bal Kurucusu Ahmet Eren Çakır’ın sözlerini kullandı.

Site, Çakır'ın “Gerçek bal marketlerde ve dükkanlarda satılamaz çünkü arılar asla doğal olarak insan tüketimi için tonlarca bal yapamaz. Bazıları bunun pahalı bir bal olduğunu söylüyor, ben ona dünya hazinesi diyorum” ifadelerine de yer verdi.

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