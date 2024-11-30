Türkiye'de yapılan ilk piyano restore edildi

O dönem böyle bir çalgının yapılmasının çok değerli olduğunu vurgulayan Buyruklar, "Onun hatırasını yaşatmak ve düzgün görünmesi adına bu çalışmayı yaptık. Piyano, bizim çalgılarımızdan değil. Avrupa menşeli bir enstrüman. Anadolu'da bunun yapılması pek mümkün görülmemesine rağmen Mehmet Usta, bir müşterisinin evinde görüp ölçüleri alıyor. Krokilerini çıkarıp piyanoları üretmeye başlıyor. Türkiye'de üretilen ilk piyano olarak çok büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.