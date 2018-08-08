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Türkiye'den ABD'ye 'çözüm' heyeti: İlk görüşme bugün!

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyetinin ilk toplantısını bugün gerçekleştirmesi bekleniyor.

08.08.2018 - 12:12 | Güncelleme: Reuters

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ve PKK bağlantıları olduğu suçlamasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz haftalarda ev hapsine alınan Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını isteyen ABD Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almıştı. İçişleri ve Adalet bakanlarının mal varlıklarını dondurma kararı alan ABD'ye Türkiye'nin de aynı şekilde karşılık vereceği açıklanmıştı.

Krizin çözümüne ilişkin ilk temas geçen hafta Cuma günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Singapur'da gerçekleşmiş, tarafların sorunları çözme konusunda çalışmak konusunda mutabık kaldığı açıklanmıştı.

Devam eden temaslar kapsamında Ankara, dün iki ülke arasındaki krizi çözümlemek üzere ABD'ye bir heyet gönderileceğini açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlığı'ndan üçer yetkili yer alıyor. Dışişleri kaynakları, heyetin ilk görüşmesini ABD'de çalışma saatinin başlamasının ardından bugün gerçekleştireceğini belirtti. Ancak kaynaklar heyetin ABD tarafı ile yapacağı toplantıların devamının olup olmayacağı, heyetin Türkiye'ye ne zaman döneceği ya da ABD tarafından kimlerin bu görüşmeye katılacağına dair herhangi bir yorum yapmadı.

Dün iki taraf arasında bazı konularda bir ön mutabakat sağlandığı ve Türk heyetinin bu konuların detayları konusunda görüşmeler yapacağı belirtilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dün akşam düzenlediği basın toplantısında bir heyetin Washington'ı ziyaret edeceği haberlerini gördüğünü belirtirken, taraflar arasında yapılacak herhangi bir toplantıyı doğrulamadı.

Nauert, Pompeo ve Çavuşoğlu'nun Pazartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtirken, tarafların Brunson'ın serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varmadığını söyledi. Nauert, "Rahip Brunson, yerel misyon çalışanlarımız ve diğer ABD vatandaşları için görmek istediğimiz türden bir ilerleme evlerine dönmeleridir. İstediğimiz ilerleme bu ve henüz o noktada değiliz" dedi. Nauert, tarafların Brunson'ın serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya yakın olup olmadıkları sorulduğunda ise, "İki bakanın dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirebilmiş olmaları elbette iyi bir şey" dedi.

Yargı süreci İzmir'de devam eden Brunson'ın ev hapsine alınması ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi kararına avukatlarının yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti. Brunson'ın bir sonraki duruşması 12 Ekim tarihinde yapılacak.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

Türk heyetinin ABD tarafı ile gerçekleştireceği görüşmenin gündeminde sadece Brunson ve tutuklu ABD vatandaşları ve yerel çalışanları değil, Washington'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yeniden gündeme gelen İran yaptırımları da bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları dün sabah itibariyle tekrar devreye girerken, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacaklarını belirtti. ABD'nin İran yaptırımlarının ilk bölümü İran'ın dolar alımları, metal ticareti, kömür ve otomobil sanayi sektörünü hedef alıyor.

Bu sabah canlı yayında soruları yanıtlayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türk heyetinin yapacağı temasları hatırlatarak, "Bir heyetimiz şu anda ABD'de, bu yaptırımlar da dahil olmak üzere bir seri konu hakkında da müzakere de yapılıyor. Bu diyalogdan iyi bir netice çıkacağı kanaatimdeyim" dedi. Dönmez, ABD'nin İran'a uygulayacağı ambargo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacağı açıklamasına yönelik olarak, arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu ve Türkiye ile İran arasında çok eski yıllara dayanan bir ticaret ilişkisi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: "Başta doğalgaz ve petrol olmak üzere. Doğalgaz ithalatımız da uzun dönemli bir kontrata dayanarak yapılıyor, bunun süresi 2026'ya kadar da devam edecek. Yıllık yaklaşık 9.5 milyar metreküp civarında doğalgaz alıyoruz oradan. Vatandaşı soğukta veya elektriksiz karanlıkta bırakmak gibi bir durum olamayacağına göre kontrat hükümlerine dayalı olarak bu ticaretimiz devam edecek." açıklamasında bulundu. 

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