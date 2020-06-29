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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Hakkari ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumunda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık