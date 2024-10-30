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        Haberler Dünya Ortadoğu Türkiye, İsrail'e silah ambargosu için Ortak Mektup girişimi başlattı | Dış Haberler

        Türkiye, İsrail'e silah ambargosu için Ortak Mektup girişimi başlattı

        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, bir grup temel ülkeyle birlikte İsrail'e silah transferinin sonlandırılması talep edilen "Ortak Mektup" girişimini başlattıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 04:26 Güncelleme: 30.10.2024 - 04:29
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        Türkiye, İsrail'e silah ambargosu için Ortak Mektup girişimi başlattı
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        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

        AA'nın haberine göre; Gazze’de tüm sınırların aşıldığını ve İsrail’in benzeri görülmemiş savaş suçları işlediğini belirten Yıldız, bu ülkenin bölgeyi topyekun savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

        Yıldız, tüm bu krizler sürerken İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik kasıtlı olarak fiziksel, operasyonel ve siyasi saldırısının da devam ettiğine dikkati çekti.

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        İsrail Meclisinin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen yasayı kabul etmesini kınadıklarını anlatan Yıldız, yasanın hem UNRWA hem de Filistinli mültecileri hedef aldığını dile getirdi.

        "UNRWA'YA SALDIRININ ASIL HEDEFİ MÜLTECİ STATÜSÜ"

        Büyükelçi Yıldız, "Asıl hedef mülteci statüsünün kendisi." diyerek, yasanın aynı zamanda İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini ihlal ettiğinin altını çizdi.

        İsrail'in Gazze'den sonra şimdi Lübnan, Suriye ve İran'la gerginliği arttırdığına işaret eden Yıldız, "BMGK'nin elindeki tüm araçları kullanarak acilen ateşkes, engelsiz insani yardım sevkiyatı ve uluslararası hukuka uyulmasını sağlamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yıldız, üye ülkeler ve BMGK'nin tehlikeli gidişatı daha fazla gecikmeden sonlandırmaları için gerekli adımları atmalarını istedi.

        "TÜRKİYE, ORTAK MEKTUP GİRİŞİMİ BAŞLATTI"

        "Bu çerçevede Türkiye, bazı temel ülkelerle birlikte İsrail'e silah sevkiyatının sonlandırılması talep edilen 'Ortak Mektup' hazırladı." diyen Büyükelçi Yıldız, bu doğrultuda İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatın transferinin sonlandırılması için kolektif çağrı yaptıklarını söyledi.

        Yıldız, bunun İsrail'in yasa dışı işgalini durdurmak ve Gazze, işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da sivillere yönelik daha fazla ihlali engellemek için şart olduğunu vurguladı.

        "Tüm ülkelerin ilkeli bir tutum sergileyerek tarihin doğru tarafında yer almalarını ve bu kolektif girişimi desteklemelerini talep ediyoruz." mesajını veren Büyükelçi Yıldız, akan kanın durması gerektiğini kaydetti.

        Yıldız, "Gazze'nin, Lübnan'ın, masum kadın ve çocukların yaşamasına, Orta Doğu'nun barış içinde yaşamasına müsaade edin." dedi.

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        #Son dakika haberler
        #türkiye
        #israil
        #Ahmet Yıldız
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