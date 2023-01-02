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Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi

Danıştay Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair nihai kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesini “hukuka uygun” buldu. Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi’nin kararı oyçokluğuyla onandı. Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Böylece; Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çıkmış oldu. Fevzi Çakır’ın özel haberi…

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi

Türkiye, 20 Mart 2021'de kadına şiddetle mücadele konusunda önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi’nden cumhurbaşkanı kararı ile çıkmıştı. Sözleşmenin feshi kararı çok tartışıldı. sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partileri, "çekilme kararının iptali" istemiyle Danıştay'da çok sayıda dava açtı.

10. DAİRE İPTAL İSTEMİNİ REDDETMİŞTİ

4 ayrı duruşma yapan Danıştay 10. Dairesi, iptal istemini 19 Temmuz’da reddetti.
Kararda,, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine dair cumhurbaşkanı kararının hukuka uygun olduğu belirtildi. "Dava konusu cumhurbaşkanı kararında yetki ve şekil unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir" denildi. Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama ve fesih yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu vurgulandı.

DAVCILAR TEMYİZ ETTİ

Danıştay'ın kararına muhalefet tepki gösterdi. Davacılar bir bir kararı temyiz etti. Dosya son karar mercii olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı.

İDDK KARARI ONADI

İDDK müzakereler sonunda oyçokluğuyla temyiz itirazlarının reddine karar verdi. Sözleşmeden çekilmeye ilişkin cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi’nin kararı onandı. Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Böylece; Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çıkmış oldu.

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