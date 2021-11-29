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Türkiye lodosun etkisinde! İl il yaşananlar

Türkiye kuvvetli lodosun etkisi altında. Başta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Çanakkale, İzmir ve Bursa'da deniz ulaşımı aksarken, İstanbul'da da bazı seferler yapılamadı. Diğer yandan kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatı uçması, ağaç devrilmesi riski yaşanıyor

Son dakika: Türkiye lodosun etkisinde! İl il yaşananlar
Türkiye lodosun etkisinde! İl il yaşananlar
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'da dün başlayan lodos, etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve Beşiktaş’ta lodosun etkisi kameralara yansıdı. İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün başlayan lodos, bugün de etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve Dolmabahçe Sahili’nde lodosun etkisi kameralara yansıdı. Dolmabahçe Sahili’nde lodosun etkisiyle dalgalar yükselerek kıyıya vurdu.

Lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İDO, 11.45'de yapılması planlanan Bostancı-Yenikapı-Bursa ve 19.00'da yapılması planlanan Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Şehir Hatları ise Beşiktaş - Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

DEV DALGALAR KIYIYA VURDU

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, sahil kesimlerinde dev dalgalar oluşturdu. Maltepe Sahili’nde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgalar kıyıya vurdu, vatandaşlar sahil yolunda yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, şiddetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Rüzgar özellikle İstanbul’un sahil kesimlerinde etkili oldu. Maltepe Sahili’nde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgaların kıyıya vurmasıyla birlikte vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Kimi vatandaş ise sahilde etkili olan sert rüzgara ve dalgalara aldırış etmeden yürüyüş ve egzersiz yaptı.

"TADINI ÇIKARMAK LAZIM"

Sahile yürüyüşe çıkan Cengiz Burçak, “Çok lodos var, resmen uçuyoruz. Her şeye rağmen güzel bir manzara var. Yürüyüşe çıktım. Tadını çıkarmak lazım” diye konuştu. Öte yandan şiddetli rüzgara dayanamayan bazı ağaçların devrildiği görüldü.

KOCAELİ'DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kocaeli'de dün öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan lodos, bu sabah saatlerinde de kendini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar, kent genelinde dün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgar sebebiyle yürümekte güçlük çekti.

Kentte gün boyunca lodosun etkili olması bekleniyor.

ÇANAKKALE'DE FIRTINA ŞİDDETLENİYOR

Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan, öğleden sonra lodosun şiddetini arttıracağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise kesintisiz olarak devam ediyor.

SİVAS İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi Sivas kent merkezi ile Gemerek, Yıldızeli ve Şarkışla ilçelerinde kuvvetli rüzgarın etkili olabileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Sivas merkez olmak üzere Şarkışla, Gemerek ve Yıldızeli ilçelerinde Güney ve Güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Kuvvetli rüzgarın saatte 40-60 kilometre, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtınanın ise saatte 60-80 kilometre hıza ulaşabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.11.2021 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimleri ile kuzey ve yüksek kesimlerinde rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar ve benzeri) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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