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        Haberler Dünya Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Terör örgütleri kaostan faydalanıyor | Dış Haberler

        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Terör örgütleri kaostan faydalanıyor

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda konuşan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu tehdide dikkati çekerek, "Suriye ihtilafının en tehlikeli sonuçlarından biri, terör örgütlerinin ayrılıkçı isteklerini sürdürmek için kaostan faydalanmaları oldu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 03:19 Güncelleme: 24.10.2024 - 03:20
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        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Terör örgütleri kaostan faydalanıyor
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        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.

        Orta Doğu'da artan şiddetin derin endişe konusu olmaya devam ettiğinin altını çizen Yıldız, "Gazze'deki ihtilafın daha geniş bölgeye yayılması, risk olmaktan çıkıp acı bir gerçeğe dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

        Büyükelçi Yıldız, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırıların Suriye üzerinde ciddi etkisi olduğuna işaret ederek, özellikle Lübnan'daki 750 bin Suriyeli mültecinin bundan çok etkilendiğini vurguladı.

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        AA'nın haberine göre; Lübnan'dan Suriye'ye kaçışların ülkedeki insani krizle birlikte mevcut kırılgan durumu daha da zorlaştırdığını belirten Yıldız, kaçışların mevcut insani yardım ihtiyacını da artırdığını kaydetti.

        Yıldız, uluslararası toplumun Suriye halkını yüzüstü bırakmaması gerektiğini ifade etti.

        Suriye'de derinleşen krizin bölgesel istikrara yönelik de ciddi tehdit teşkil ettiğini dile getiren Yıldız, "Tüm tarafların gerginliğin daha fazla artmasını engellemek için itidalli davranması gerekiyor." diye konuştu.

        "TERÖR ÖRGÜTLERİ AYRILIKÇI GÜNDEMLERİ İÇİN KAOSTAN FAYDALANIYOR"

        Büyükelçi Yıldız, Suriye'de 13 yıldır süren ihtilafın milyonlarca insana korkunç acılara mal olduğunu söyledi.

        Söz konusu insanların siyasi özgürlük, çöken bir ekonomi, toplu yerinden edilme, terörizm ve giderek kötüleşen insani durumla mücadele ettiğini belirten Yıldız, Türkiye'nin İdlib'deki gelişmeleri de yakından takip ettiğini dile getirdi.

        Yıldız, Suriye ihtilafının en tehlikeli sonuçlarından birinin terör örgütlerinin ayrılıkçı gündemlerini sürdürmek için kaostan faydalanmaları olduğunu kaydetti.

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        PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini tehdit ettiğine dikkati çeken Yıldız, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı sonrasında Türkiye ile dayanışma gösteren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve ülkelere teşekkür etti.

        Büyükelçi Yıldız, elde edilen bilgilerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını PKK'nın planladığı ve yaptığını gösterdiğine dikkati çekti.

        Yıldız, TUSAŞ'ın sadece Türkiye'ye değil, dünyanın birçok ülkesine terörle mücadele alanında destek sağladığını ifade etti.

        Türkiye'nin birçok kez terör örgütü PKK'nın ayrılıkçı gündemi ve çok sayıda sivil ölüme neden olduğu yönünde uyarıda bulunduğunu anımsatan Yıldız, "Umarım bir sonraki toplantıda üye ülkeler, PKK ve uzantıları olan YPG/SDG'yi de Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleri listelerine eklerler." dedi.

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        #Son dakika haberler
        #BMGK
        #Ahmet Yıldız
        #Suriye
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