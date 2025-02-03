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        Haberler Dünya Amerika Türkiye'nin 'enerji bağımsızlığı'ndan rahatsız oldular - Dünyadan Haberler | Dış Haberler

        Türkiye'nin 'enerji bağımsızlığı'ndan rahatsız oldular

        Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı için attığı adımlar Amerikan medyasında ve bazı çevrelerde rahatsızlığa neden oldu. Amerikan Wall Street Journal Gazetesi skandal bir habere imza attı. Gazete, Türkiye'nin enerjideki en önemli yatırımlarından birisi olan Akkuyu Nükleer Santrali'ni hedef aldı. Rusya ve Türkiye'nin ABD yaptırımlarından kaçmak için akıldışı bir yönteme başvurduğunu öne sürdü. Haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da hedef gösterildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.02.2025 - 20:41 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:25
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        The Wall Street Journal'dan skandal iddialar
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        Türkiye, uluslararası gelişmelerde hem sahada hem de masadaki gücünü artırdıkça bazı çevrelerde bu durumdan rahatsız oluyor. Donald Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı’na seçilmesi sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin tekrar başlaması bekleniyor. İki ülke ilişkilerinin böyle bir sürece hazırlandığı dönemde Amerikan Wall Street Journal Gazetesi pozitif atmosferi sabote etme amaçlı bir haber yayınladı.

        Gazetenin haberine göre; Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten birkaç ay sonra Türkiye'ye bir dizi büyük ödeme gönderdi. 5 milyar dolardan fazla para transfer etti. Wall Street Journal’a göre; müfettişler, bunun ABD yaptırımlarından kaçınmak için kullanıldığını ortaya çıkardığını ileri sürdü. ABD hükümeti, banka transferlerinin bir kısmını durdurduktan sonra Rus fonlarının 2 milyar doları JP Morgan'da sıkıştı. Biden yönetiminin de Türkiye'yi kızdırma endişesi nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın paraya el koymasını engellediğini öne sürdü.

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        “GÜÇLÜ ADIMLAR RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU

        Ancak bu iddiaların aksine haberdeki söz konusu para, inşaatı devam eden Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Santrali’nin maliyetini karşılamak içindi. Amerikan medyasındaki rahatsızlığın ve akılalmaz iddiaların asıl sebebi ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin gün geçtikçe ilerlemesi ve Türkiye’nin enerji alanındaki bağımsızlığına ilişkin attığı güçlü adımlardı. ABD’de bu gelişmelerden rahatsız olan malum çevreler harekete geçti. Daha önce olduğu gibi bir kez daha bir Türk Bankası hedef tahtasına konuldu. Rusya’nın Türkiye ile ortak hareket ederek ABD yaptırımlarını bu banka aracılığıyla deldiği iddia edildi.

        MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN HEDEF ALINDI

        Wall Street Journal’daki haberde skandal iddialar bununla da sınırlı değildi. Anlaşılmadık bir şekilde son dönemde Suriye başta olmak üzere birçok kritik adreste dikkat çeken başarıları ile adından söz ettiren Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da hedef gösterildi. Gazete, Kalın’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü dönemine işaret ederek akıllara durgunluk veren bir şekilde ödemeler sürecinde rol aldığını öne sürdü. Kaynaklar, söz konusu haberin pozitif atmosferde başlayan ikinci Trump dönemini Türkiye aleyhine etkilemek amacıyla yapıldığına dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’nin son dönemde enerji bağımsızlığı, terörle mücadele ve savunma sanayiinde kat ettiği mesafeden duyulan rahatsızlığın neden olduğu kaydedildi.

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        #The Wall Street Journal
        #İbrahim Kalın
        #haberler
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