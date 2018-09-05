Yaşamayanlar dizisi için nefesler tutuldu. Blu TV'de yayınlanacak Yaşamayanlar, Türkiye'nin ilk vampir dizisi olacak. Galası yapılan Yaşamayanlar'da gözler başrol oyuncularının üstündeydi. Yaşamayanlar'ın başrolünü Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç paylaşıyor. İşte Yaşamayanlar'a dair detaylar...

YAŞAMAYANLAR FRAGMAN VE KONUSU

Mia, kendisini vampire dönüştüren Dmitry’yi öldürüp yeniden insan olmak için İstanbul’a gelir. Fakat kadim şehir İstanbul’un onun için başka planları vardır. Mia kendisini iyiyle kötünün, aşkla nefretin, yaşamla ölümün birbirlerine dönüştüğü soluk soluğa bir hikayenin tam merkezinde bulur.

Bu hikayede ona eşlik edenlerse karanlık ve çekici Karmen, geçmişinde büyük bir sır barındıran savaşçı Numel ve İstanbul’un kenar mahallelerinde vampirlere karşı direnen avcılardır. Hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağıdır.

YAŞAMAYANLAR OYUNCULARI

Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar'ın başrolünü Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Efecan Şenolsun, Nilperi Şahinkaya, Türkü Turan, İpek Tenolcay, Oral Özer, Elit İşcan, Edip Tepeli, Hazal Türesan yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini; Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi ile Hong Kong Asya Film Festivali’nden Yeni Yetenek ve Montreal Dünya Filmleri Festivali’nden de FIPRESCI ile Altın Zenith ödüllerini kazanarak büyük uluslararası başarılara imza atmış ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür’ bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor.



Çarpıcı konusuyla çok konuşulacak dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme alırken dizinin görüntü yönetmeni Tariel Meliava ise izleyicileri gizemli ve heyecan dolu dünyanın içine sürükleyecek görüntülere imza atıyor.

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