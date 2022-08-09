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Haberler Dünya Türkiye'nin Rusya ile ekonomik anlaşmalarına ABD'den ilk yanıt
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Türkiye-Rusya arasındaki Ruble anlaşmasına ABD'den ilk yanıt

Türkiye'nin Rusya ile ekonomik alanda bazı yeni anlaşmalar yapması sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı, Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'a yazılı açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Rusya ile ekonomik anlaşmalarına ABD'den ilk yanıt
Türkiye'nin Ruble kararına ABD'den ilk yanıt
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşme ve varılan anlaşmalara ilişkin Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın sorularını yazılı olarak yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğini ifade ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Rusya'nın eylemini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdiğini hatırlatmak istiyoruz" dendi.

Türkiye'yi yasadışı Rus varlıkları veya işlemleri için güvenli bir liman haline gelmemeye çağırdıklarını da belirten ABD Dışişleri Bakanlığı "Verileri dikkatle izliyoruz ve şu ana kadar Türkiye'de yasadışı Rus parası olduğuna dair bir kanıt yok gibi görünüyor" dedi.

"Müttefikleri, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik adımlar atmaya teşvik etmeye devam ediyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı, uzun vadede enerji güvenliğini artırma çabalarına yardımcı olmak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını da ifade etti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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