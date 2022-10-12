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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu'nun sunduğu ve Türk vatandaşlarının Schengen vizesinde yaşadığı sorunlar ve bunlara yönelik çözümlerin yer aldığı rapor Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda (AKPM) görüşüldü. Schengen sisteminde reform çağrısının yapıldığı tasarı AKPM Genel Kurulu tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Titiz bir çalışmanın ürünü olan, Schengen vize sürecinin daha şeffaf, daha adil, daha kapsayıcı gerçekleşmesini sağlayacak raporumuz AKPM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bir reform niteliğindeki önerilerimiz ile sürecin daha iyiye gideceğine inancımız tam. AKPM’de kabul edilen raporumuz artık 46 Avrupa Konseyi ülkesi için tavsiye kararı niteliğinde" ifadelerini kullandı.

Görsel: İHA

RAPOR SUNULMUŞTU

AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız, geçtiğimiz aylarda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne de konuyla ilgili rapor sunmuştu.

Vize başvuru sürecinde Türk vatandaşlarının "Son 10 yılda hangi ülkelere gittiniz?, Hangi tarihlerde gittiniz? Pasaportunuzun giriş çıkış belgesi, şirket vergi levhası, şirketin sicil kaydı, şirketin ticaret odası kaydı, araba ruhsatı, ev ruhsatı nedir?" gibi 36'ya yakın farklı belgenin istendiği belirtilmişti.

Ankara da bu noktada itiraz ederek "Kimi uygulamalarda Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimi reddettiği gözlemlenmektedir. Schenen bölgesindeki devletler, Schengen bilgi sistemini asgari bir ortak standartla kullanmalıdır" demişti.

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