Şimdi sıra takipte, Cemile henüz 1 yaşında ve yakında yerleşip, üreyebileceği bir alan kuracak. Biz de onu bu serüveninde takip ediyor olacağız. Vericinin sağladığı GPS noktaları bize Cemile'nin dolaştığı, dinlendiği, beslendiği, yavruladığı bölge ve noktalar hakkında ve ek olarak beslendiği türler açısından çok değerli bilgiler sunacak.