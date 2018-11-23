Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, " Pakistan'da bugün Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna yönelik bir saldırıda ise güvenlik görevlilerinin öldüğü büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Pakistan'da bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları bir medresenin kapısında infilak ettirmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Karaçi'de düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda da 2 konsolosluk polisi ile 2 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye, Afganistan'ın Khost vilayetindeki terör saldırısını kınayarak, Afgan halkına taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Khost vilayetinin Mandozai ilçesinde yer alan Ulusal Ordu karargâhındaki camide bugün cuma namazı sırasında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Saldırıda 10 asker hayatını kaybetmiş, 15'i de yaralanmıştı.

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