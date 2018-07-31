Rusya'nın Soçi kentinde süren Suriye konulu 10. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmelerinde dün Türkiye, Rusya ve İran, rejim ile muhalefet, alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması yönünde uzlaştı.

Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın bir araya geldiği nadir toplantılardan biri olması beklenen 7 Eylül'de yapılacak dörtlü zirvede ABD'nin başlattığı 'ekonomik savaş'a karşı alınacak önlemlerin konuşulması beklenirken, ülkelerin ekonomik yaptırımlara karşılık nasıl hareket etmesi gerektiği, hangi adımların atılabileceği toplantı da gündeme gelecek başlıklar olacak. Suriye'nin yanı sıra İran ile ilgili gelişmeler, mülteci meselesi, ikili ekonomik ilişkiler gibi kritik gündem başlıklarının görüşülmesi planlanıyor.

Bu toplantının yanı sıra, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'nin geleceğiyle ilgili konuları görüştüğü zirvenin son ayağı önümüzdeki süreçte Tahran'da gerçekleştirilecek. Tahran'daki toplantıda da bölgesel konuların yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik ambargosu masaya yatırılacak.

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