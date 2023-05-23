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Türkiye sağanağa teslim! İşte bazı illerde son durum

Türkiye genelinde dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağış, bazı illerde su baskınlarına yol açtı. Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Sağanak yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    ANKARA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

    Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara-Kırıkkale yolunda su birikintisi nedeniyle kilitlenen trafikte vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, bir otobüs ise su tahliye kanalına düştü. Otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Ankara ve çevre iller için; ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yaptığı uyarıların ardından Başkent'te akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    OTOBÜS SU TAHLİYE KANALINA DÜŞTÜ, 3 KİŞİ MAHSUR KALDI

    Sağanak yağış nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolu göle dönerken, araçlar yollarda mahsur kaldı.  Bazı büyük araçların sürücüleri tüm tehlikeyi göze alarak sulardan görünmeyen yolda ilerlemeye çalıştı. Özel bir şirkete ait bir otobüs su tahliye kanalına düştü. Araçta mahsur kalan 3 kişi, kepçe ile kurtarıldı. Yolda mahsur kalan diğer araçlar; Karayolları Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Mamak Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. 
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    Polis ekipleri kazaları önlemek amacıyla Ankara-Kırıkkale yolunu geçici süreyle trafiğe kapatınca uzun araç kuyrukları oluştu, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı. Suların çekilmesiyle birlikte Ankara-Kırıkkale yolu tekrar trafiğe açıldı. 
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    "BURAYA KALICI ÇÖZÜMLER BULMAK LAZIM"

    Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yağışlarda oluşan taşkınlar için geçici çözümler yerine kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Çok yoğun bir yağış yağdı. Lalahan ile Gökçeyurt arasındaki tüm dere yataklarına su doldu. Tabii bu güzergahtaki yolun bazı yerlerinde taşmalar oldu. Dolayısıyla trafik tamamen tıkanmıştı. Ekiplerimizle birlikte hızlıca geldik, burada kaza yapan 2 araç vardı onları kenara çektik. Devamında da geçişin rahatlaması için özellikle kanalları açıyoruz ki geçişi rahatlatalım. Tabii bunlar geçici çözümler, buraya kalıcı çözümler bulmak lazım.  Biz ekiplerimizle birlikte geçişi rahatlatmak için uğraşıyoruz. Trafik sıkışıklığı oldu ama açıldı" dedi.
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Kadir Kayalı ise "Ankara istikametinden Elmadağ'da bulunan evime gitmek için yola çıkmıştım. Lalahan istikametine geldiğimizde yolda sel olduğunu gördük. Fakat yolda fazla bir yağmur olmadığından devam etmeye karar verdik. Biraz daha ilerleyince mahsur kaldık. AFAD ekipleri ve belediye ekipleri bizi mahsur kaldığımız yerden çıkarttılar" diye konuştu. 
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

    Adana'da sağanak ev ve iş yerlerinde baskınlarına neden oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise baskınları meydana geldi. Söz konusu yerler vatandaşlar tarafından temizlendi.
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı kişilerin araçları arızalandı. Belediye çalışanları yollarda oluşan su birikintilerinin azalması için rögar ağızlarını temizledi.
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    ELAZIĞ'DA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

    Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokakları su bastı.
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. 
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    MERSİN'DE TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

    Mersin'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti. Tarsus ilçesinde araçlar suya gömülürken tarım alanları zarar gördü.
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    Mersin'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kent merkezinde sokak aralarında su birikintileri oluştu. Tarsus ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddeler su altında kaldı, araçlar suya görüldü. 
  • Türkiye sağanağa teslim! Son dakika: Ankara, Adana, Mersin, Sinop ve Elazığ'da ev ve işyerlerini su bastı - Hava Durumu Haberleri

    İlçede tarım arazileri de yağıştan zarar gördü. Meteorolojiden gelen uyarı üzerine teyakkuza geçen ekipler, sabahın erken saatlerine kadar çalışma yaptı. 

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