SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Atatürk ölümünün 80'inci yılında anıldı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Türkiye saygıyla ayağa kalktı!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 80'inci yılında yurt genelinde tören, panel ve konferanslarla anıldı. Saatler 09.05'te ise Türkiye Ata'sına duyduğu sonsuz saygı ve şükranla ayağa kalktı...

10.11.2018 - 10:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Türk Milleti tarafından 7'den 70'e saygıyla anıldı. Saatler 9'u 5 geçtiğinde yurdun her yerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hayat durdu. Yürekleri acıtan o siren sesleriyle kadını erkeği, genci yaşlısı, Ata'sına saygı duruşunda bulundu. İşte Ata'sını ölümünün 80'inci yılında unutmayan ve asla unutmayacak olan Türk milletinden farklı kareler...

Atatürk'ün ebedi istirahatgahına bu 10 Kasım'da da her yaştan binler akın etti. Genci yaşlısı Ata'sını Anıtkabir'de andı.

İstanbul'da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki sürücüler önce araçlarını durdurdu, sonra inip saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder'in gözlerini kapattığı Dolmabahçe Sarayı'na gençler böyle akın etti.

İzmir'de terör örgütüne yönelik operasyon sırasında dışarıda görev yapan polisler, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Zonguldak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şafak Arslan, siren sesini duyunca temizliğe ara verdi.

Kocaeli'nde esnaf, saatler 9'u 5 geçtiğinde dükkanlarından çıkarak Atatürk'ü saygı ve şükranla andı.

Amasya'da da hayat durdu... Siren seslerini sürücüler kornalarına basarak daha da yükseltti. İki genç kız saygı duruşunda böyle görüntülendi.

Sakarya'da, Atatürk'ü anma törenine gaziler de katıldı. Gaziler, sirenler çaldığında saygı duruşuna geçti.

Konya'da saygı duruşunda bulunulduğu sırada bir çocuk bisikletinden inip, şapkasını çıkartarak Atatürk'ü böyle andı.

Gaziantep'te, saatler 09.05'i gösterdiğinde otobüs durağında bekleyenler de Ata'sına saygı duruşunda bulundu.

Ölümünün üzerinden 80 yıl geçse de birçoğumuz gözyaşlarını tutamadı...

Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve şükran; gözyaşları olarak 10 Kasım'da süzüldü.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X