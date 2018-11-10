Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Türk Milleti tarafından 7'den 70'e saygıyla anıldı. Saatler 9'u 5 geçtiğinde yurdun her yerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hayat durdu. Yürekleri acıtan o siren sesleriyle kadını erkeği, genci yaşlısı, Ata'sına saygı duruşunda bulundu. İşte Ata'sını ölümünün 80'inci yılında unutmayan ve asla unutmayacak olan Türk milletinden farklı kareler...

Atatürk'ün ebedi istirahatgahına bu 10 Kasım'da da her yaştan binler akın etti. Genci yaşlısı Ata'sını Anıtkabir'de andı.

İstanbul'da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki sürücüler önce araçlarını durdurdu, sonra inip saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder'in gözlerini kapattığı Dolmabahçe Sarayı'na gençler böyle akın etti.

İzmir'de terör örgütüne yönelik operasyon sırasında dışarıda görev yapan polisler, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Zonguldak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şafak Arslan, siren sesini duyunca temizliğe ara verdi.

Kocaeli'nde esnaf, saatler 9'u 5 geçtiğinde dükkanlarından çıkarak Atatürk'ü saygı ve şükranla andı.

Amasya'da da hayat durdu... Siren seslerini sürücüler kornalarına basarak daha da yükseltti. İki genç kız saygı duruşunda böyle görüntülendi.

Sakarya'da, Atatürk'ü anma törenine gaziler de katıldı. Gaziler, sirenler çaldığında saygı duruşuna geçti.

Konya'da saygı duruşunda bulunulduğu sırada bir çocuk bisikletinden inip, şapkasını çıkartarak Atatürk'ü böyle andı.

Gaziantep'te, saatler 09.05'i gösterdiğinde otobüs durağında bekleyenler de Ata'sına saygı duruşunda bulundu.

Ölümünün üzerinden 80 yıl geçse de birçoğumuz gözyaşlarını tutamadı...

Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve şükran; gözyaşları olarak 10 Kasım'da süzüldü.

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