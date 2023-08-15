Türkiye sıcak havanın etkisinde! Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü Basra Körfezi üzerinden gelen yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde nemle birlikte parçalı bulutlu hava etkili olurken, diğer bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 41° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 37° Trabzon Güneşli 30° Bursa Parçalı bulutlu 31° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 45° Gaziantep Güneşli 42° Ağrı Güneşli 34°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

Rüzgarın genellikle kuzeydoğu, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.