Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı.

Habertürk Ankara'dan Yasemin Güneri'nin haberine göre, Yeni bakanlar, Türkiye tarihinin en genç kabinesi olarak dikkat çekti. En genç Bakan Zehra Zümrüt Selçuk (39) olurken en yaşlı bakan ise Hulusi Akar oldu. (66) Yeni kabinenin yaş ortalaması 49.

İşte bakanların doğum tarihleri:



Fuat Oktay 1964

Abdülhamit Gül 1977

Berat Albayrak 1978

Mevlüt Çavuşoglu 1968

Süleyman Soylu 1969

Hulusi Akar 1952

Prof.dr. Ziya Selçuk 1961

Fahrettin Koca 1965

Fatih Dönmez 1965

Mehmet Cahit Turan 1960

Fatih Kurum 1976

Bekir Pakdemirli 1973

Mehmet Ersoy 1968

Mehmet Kasapoğlu 1976

Ruhsar Pekcan 1958

Mustafa Varank 1976

Zehra Zümrüt Selçuk 1979