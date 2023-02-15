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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar bağış yaptı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından yaralını sarmak adına Türkiye Tek Yürek kampanyasında buluştu. Tüm kanallardan ortak yayınlanan Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak. Ülkenin önde gelen isimleri Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağış yaparak destek oluyor. İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında bağış yapan firmalar ve isimler...

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  • Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar bağış yaptı?

    Tüm ulusu yasa boğan ve milyonlarca insanın etkilendiği deprem felaketinde tüm Türkiye yaraları sarmak adına Türkiye Tek Yürek kampanyasında birlik oldu. Ünlü isimleri ve sunucuları ile ülkenin birçok önde gelen firması Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağışta bulunarak kampanyaya destek oluyor. Peki, "Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar bağış yaptı?" İşte bağış yapan isimler...
  • Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar bağış yaptı?

    BAĞIŞTA BULUNANLAR

    Türk Telekom 2 milyar TL bağışladı.

     

    Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı.

     

    Cengiz Holding 3 milyar TL bağışladı

     

    Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL bağışladı

     

    Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışta bulundu.

     

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin lira bağışta bulundu

     

    Zorlu Holding 30 milyon TL bağışta bulundu

     
  • Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar bağış yaptı?

    Ahlatçı Holding 100 milyon TL bağışladı.

     

    Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

     

    Avrupa Konutları - Artaş İnşaat 20 milyon TL bağışta bulundu.

     

    Bilfen Okulları 1 milyon TL bağışladı

     

    Memur-Sen 10 milyon TL bağışladı

     

    HAK-İŞ 10 milyon TL bağışta bulundu.

     

    Filli Boya 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.

     

    Gülle Tekstil 1 milyon TL bağışta bulundu

     
  • Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar bağış yaptı?

    TMSF 2 milyar TL bağışta bulundu

     

    Halkbank 7 milyar TL bağışta bulundu.

     

    Turkcell 3.5 milyar TL bağışta bulundu.

     

    Vakıfbank 12 milyar TL bağışta bulundu

     

    Ziraat Bankası 20 milyar TL bağışta bulundu.

     

    Kalyon Holding 950 milyon TL bağışta bulundu.

     

    Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu.

     
  • Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar bağış yaptı?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "TÜRKİYE TEK YÜREK" KAMPANYASINA TELEFONLA BAĞLANDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yükünün altından kalkacaklarını belirterek, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radoyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. " dedi.

     

    Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapıyor. Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın bu akşam tüm kanallarda aynı anda ekrana geliyor.

     

    Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım topluyor. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak.

     
  • Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar bağış yaptı?

    DESTEK OLACAKLAR

    Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımıza destek olacak.

    Dizi ve program yüzlerinin ortak yayında toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

     
  • Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar bağış yaptı?

    Dizi ve program yüzlerinin ortak yayında toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

     

    TEK YÜREK yazıp 1866'ya mesaj göndererek AFAD'a

     

    TEK YÜREK yazıp 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a bağış yapılabilecek.

     

    Ayrıca;

     

    Bağış yapılacak IBAN numaraları şöyle;

     

    TC Ziraat Bankası A.Ş TL hesabı

     

    TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62

     

    TC Ziraat Bankası A.Ş Dolar hesabı

     

    TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63

     

    TC Ziraat Bankası A.Ş Euro hesabı

     

    TR69 0001 0021 1000 0028 6852 64

     

    TC Ziraat Bankası A.Ş SWIFT hesabı

     

    TCZBTR2A

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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