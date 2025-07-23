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        Haberler Dünya Tusk'tan kritik hamle: Polonya'da kabine değişikliği | Dış Haberler

        Tusk'tan kritik hamle: Polonya'da kabine değişikliği

        Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği adayın kaybetmesinin ardından değişen siyasi denge sonucu kabinesinde değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:57
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        Polonya'da kabine değişikliği
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        Polonya'da haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini muhafazakar tarihçi Karol Nawrocki'nin kazanmasının ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk, kabinesinde değişikliğe gitti.

        Desteklediği aday Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin yüzde 49,1 oyla kaybetmesiyle siyasi dengenin değiştiği ülkede, AB yanlısı politikalarıyla öne çıkan Tusk bu değişiklikle yeniden ivme kazanmak istiyor.

        Tusk, Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Başbakan Yardımcısı olacağını duyururken, Maliye Bakanı Andrzej Domanski'nin Maliye ve Ekonomi Bakanı olacağını ve hükümetteki tüm ekonomi birimlerini denetleyeceğini bildirdi.

        Ayrıca Enerji Bakanlığı yeniden yapılandırıldı.

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