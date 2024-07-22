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        Haberler Yaşam Tuz Gölü'nde bu yıl 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi

        Tuz Gölü'nde bu yıl 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi

        Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:28