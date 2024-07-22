Tuz Gölü'nde bu yıl 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi

Tuz Gölü'nde bu yıl 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi

Tuz Gölü'nde bu yıl 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktığı belirlendi