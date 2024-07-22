Tuz Gölü'nde bu yıl 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi

&Ccedil;evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca y&uuml;r&uuml;t&uuml;len Tuz G&ouml;l&uuml; &Ouml;zel &Ccedil;evre Koruma B&ouml;lgesi T&uuml;r ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi ile nesli tehdit ve tehlike altında olan t&uuml;rleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak i&ccedil;in &ccedil;alışmalar yapılıyor. Bu kapsamda d&uuml;nyada flamingoların kulu&ccedil;kaya yattığı en &ouml;nemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz G&ouml;l&uuml; nde t&uuml;r izleme &ccedil;alışmalarıyla flamingo pop&uuml;lasyonu araştırılıyor. Bu yıl g&ouml;lde &ccedil;eşitli ara&ccedil;larla ve g&ouml;zlemlerle yapılan &ccedil;alışmada, kreş b&ouml;lgesinde 4 bin 300 yavru flamingonun olduğu belirlendi. Proje koordinat&ouml;r&uuml; Niğde &Ouml;mer Halisdemir &Uuml;niversitesi Fen Edebiyat Fak&uuml;ltesi Biyoloji B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, Tuz G&ouml;l&uuml; n&uuml;n flamingolar i&ccedil;in en &ouml;nemli &uuml;reme alanlarından biri olduğunu s&ouml;yledi. AKDENİZ HAVZASI NA &Ouml;ZG&Uuml; BİR KUŞ T&Uuml;R&Uuml; Flamingoların Akdeniz Havzası na &ouml;zg&uuml; bir kuş t&uuml;r&uuml; olduğunu belirten Karataş, ş&ouml;yle konuştu: Flamingolar, İspanya dan Kazakistan a kadar geniş bir coğrafyada g&ouml;ller ve sulak alanlarda &ouml;zellikle tuzlu sulak alanları tercih ediyor. Tuz G&ouml;l&uuml; bu alanların i&ccedil;erisinde en b&uuml;y&uuml;k &uuml;reme kolonisine sahip olan yer. 1990 lı yıllarda yabancı kuş g&ouml;zlemcileri ilk defa Tuz G&ouml;l&uuml; nde &uuml;reme kolonisi keşfediyor. &Uuml;remelerin olduğu alan g&ouml;l&uuml;n i&ccedil; kısmında yer alıyor. Sudan 1-2 karış yukarıda kum adacıklarında kulu&ccedil;kalardan yavrular &ccedil;ıkıyor. Bu yavrular yaklaşık 20 yıldır &Ccedil;evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca y&uuml;r&uuml;t&uuml;len projeyle sayılıyor. ORTAMDA SON DERECE ETKİLİ BİR KURAKLIK S&Ouml;Z KONUSU Karataş, bu yıl yavru flamingo sayısının d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ifade ederek, Yaptığımız &ccedil;alışmada yavru flamingolarımızın sayısı 4 bin 300 e &ccedil;ıktı. Bu rakam bu yılki &ccedil;ıkan yavru sayısı. Ortamda son derece etkili bir kuraklık s&ouml;z konusu. B&ouml;lgemiz T&uuml;rkiye nin en az yağış alan yeri. Bununla beraber b&ouml;lgede su isteyen bitkilerin tarımı var. Yer altı sularındaki seviyeler olduk&ccedil;a d&uuml;şm&uuml;ş durumda diye konuştu. 2021 DEKİ TOPLU FLAMİNGO &Ouml;L&Uuml;MLERİ Karataş, Tuz G&ouml;l&uuml; nde 2021 de toplu flamingo &ouml;l&uuml;mlerinin meydana geldiğini hatırlattı. Alınan bazı tedbirler ve Bakanlığın girişimleriyle alana su getirildiğini s&ouml;yleyen Karataş, şunları kaydetti: Ge&ccedil;en yıl yaklaşık 12 bin civarında yavrumuz &ccedil;ıktı. Bu yıl da 4 bin 300 civarında yavrumuz u&ccedil;uşa hazır durumda. Canlılar ortamdaki durum, besin kaynakları ve diğer şartlara g&ouml;re kendilerini ayarlayabiliyor. Hatta bazı hayvan t&uuml;rleri bu gibi durumlarda kendilerini korumak adına d&uuml;ş&uuml;k dahi yapabiliyor. Sayılar eski yıllarda da bazen değişkenlik g&ouml;steriyor. 20 yıllık flamingo yavru sayımız bizde mevcut. Yavru sayılarımız yıllara g&ouml;re 3-4 binden 20 binli rakamlara kadar değişebiliyor.