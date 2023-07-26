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        Haberler Yaşam Güneşin zararlı etkilerinden böyle korunuyor... İşte büyüleyen değişim!

        Tuz Gölü'ndeki renk değişimi görsel şölen sunuyor

        Kendine özgü doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tuz Gölü, tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde beta-karoten madde üreterek kırmızıya dönüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:31
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        Türkiyenin tuz ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Tuz Gölü, kendine özgü doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

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        Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği göldeki algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor.

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        Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.

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        Tuz Gölü’nün büyük bir kısmı yaz aylarında tuzun yüzeye çıkmasıyla beyaza bürünüyor.

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        Gölde yaşanan bu değişim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

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        #Tuz gölü
        #Tuz Gölü’ndeki renk değişimi
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