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HaberlerGündemSON DAKİKA! Şaşkına çeviren olay! Tuzla'da etek giyip akaryakıt istasyonu soydular

Tuzla'da etek giyip akaryakıt istasyonu soydular

AA

Tuzla'da etek giyerek, ellerinde pompalı tüfekle akaryakıt istasyonundaki çalışanları etkisiz hale getiren soyguncular, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

soygun

Önceki gece Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonuna maskeli ve pompalı tüfekle gelen 3 zanlı, çalışanları tehdit ederek kasadaki parayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şahısların kaçış istikametlerini araştırdı.

 

Çevrede yapılan incelemelerde polisleri fark eden iki şahıs, kaçmak isterken yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların yakalandığı alanda yapılan incelemelerde soygunda kullanılan pompalı tüfek bulundu.

Olayla bağlantısı bulunan bir şüpheli daha yakalanırken, soyguncuların üzerinden 4 bin 365 lira çıktı.

3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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