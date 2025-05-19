Kadın Kral (The Woman King) filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Kadın Kral (The Woman King) filmi, 19 Mayıs Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Bu kapsamda, Kadın Kral filmi hikayesi, konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Peki, Kadın Kral filmi hikayesi nedir? Kadın Kral (The Woman King) filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilen bilgiler...
Başrolünde Viola Davis’in yer aldığı film, Batı Afrika’daki Dahomey Krallığı’nda görev yapan efsanevi kadın savaşçılardan oluşan Agojie birliğini anlatıyor. Tarih ve aksiyon türlerini seven sinemaseverler, Kadın Kral filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Film hakkında detaylar haberimizde...
KADIN KRAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kadın Kral, 1800’lerde Batı Afrika’da, Dahomey Krallığı’nı koruyan tamamı kadınlardan oluşan Agojie askeri birliğinin hikayesini konu alıyor. Bu elit savaşçı grubu, benzersiz becerileri ve cesaretleriyle krallığı düşmanlarına karşı savunuyor. Film, Agojie’nin generali Nanisca’nın (Viola Davis) liderliğinde, yeni nesil kadın askerleri eğitmesini ve krallığın yaşam tarzını yok etmeye kararlı bir düşmana karşı verdiği destansı mücadeleyi anlatıyor. Nanisca, bir yandan genç ve hırslı asker Nawi (Thuso Mbedu) ile bağ kurarken, diğer yandan kendi geçmişindeki sırlarla yüzleşiyor.
KADIN KRAL OYUNCULARI
Viola Davis - General Nanisca,
Thuso Mbedu - Nawi,
Lashana Lynch - Izogie,
Sheila Atim - Amenza,
John Boyega - King Ghezo,
Hero Fiennes Tiffin - Santo Ferreira,
Adrienne Warren - Ode,
Jayme Lawson - Shante,
Masali Baduza - Fumbe,
Angélique Kidjo - the Meunon,
Jimmy Odukoya - General Oba Ade,