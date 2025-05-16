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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Ailenin Şerefi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi ne zaman, nerede çekildi?

        TV'de ilk kez! Ailenin Şerefi filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Ailenin Şerefi ne zaman çekildi?

        Ailenin Şerefi filmi 16 Mayıs Cuma akşamı televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği film, 2024 yılında vizyona girdi. Filmde iftira yüzünden babası cezaevine atılan Şeref'in ailenin başına geçip babasını cezaevinden çıkarmaya çalışırken başına gelen komik olaylar anlatılır. İşte Ailenin Şerefi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:34
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        Ailenin Şerefi filmi bu akşam sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmin oyuncu kadrosunda, Halil İbrahim Kurum, Melis Tüzüngüç, Gürsu Gür yer alıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Ailenin Şerefi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ailenin Şerefi ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...

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        AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Hayatı boyunca ailesini arayan Şeref’in ailesinin onu bulmasıyla bütün hayatı değişir. Şeref aslında Midyat’ın önde gelen ailelerinden birinin çocuğudur. İftira yüzünden babası cezaevine atılan Şeref ailenin başına geçip babasını cezaevinden çıkarmaya çalışırken başına gelen komik olaylar anlatılır.

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        AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Halil İbrahim Kurum

        Melis Tüzüngüç

        Gürsu Gür

        Selahattin Taşdöğen

        Aslı Samat

        Cem Cücenoğlu

        Nilüfer Kılıçarslan

        Gözde Demirtaş

        Berat Hekim

        Buse Özcan

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        AİLENİN ŞEREFİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Ailenin Şerefi filmi Midyat'ın tarihi mekanlarında çekildi.

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