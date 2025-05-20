Televizyon izlemek, bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Bu sebeple günün yorgunluğunu atmak amacıyla ekran başına geçiliyor. Kanal kanal dolanan izleyiciler, beğendikleri dizi, film ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyenler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 20 Mayıs 2025 TV yayın akışı…