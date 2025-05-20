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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 20 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 20 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermekte zorlanan izleyicilere yol gösteriyor. Bu yayın akışları aracılığıyla Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oluyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 20 Mayıs 2025 Salı Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 13:56 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:56
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        1

        Televizyon izlemek, bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Bu sebeple günün yorgunluğunu atmak amacıyla ekran başına geçiliyor. Kanal kanal dolanan izleyiciler, beğendikleri dizi, film ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyenler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 20 Mayıs 2025 TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Siyah Kalp

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        04:45 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Sahipsizler

        02:30 Nalan

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 İnci Taneleri

        01:45 Yargı

        04:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        00:20 Kuruluş Osman

        03:00 Aldatmak

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.45 Hangimiz Sevmedik

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.30 Teşkilat

        17.40 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00.15 Türk Sineması "Ceviz Ağacı"

        02.40 Teşkilat

        05.00 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:45 En Hamarat Benim

        16:45 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Atatürk

        00:30 Hudutsuz Sevda

        01:45 Adım Farah

        04:30 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Canlı

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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