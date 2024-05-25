TV yayın akışı:25 Mayıs Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?
Cumartesi günü televizyonda yayınlanacak olan yapımlar merak ediliyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8'de hem gündüz hem de akşam kuşağında farklı zevklere hitap edecek onlarca farklı içerik yer alıyor. İşte bugünkü tv yayın akışı ile ilgili tüm soruları yanıtlayacak liste…
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
SHOW TV'nin eğlence programı Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mucize Aşk (Yerli Sinema)
03:00 Bahar
04:30 Aziz
KARDEŞLERİM
Kardeşlerim yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de yayınlanacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir. Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder.
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Yarası
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:20 Aquaman (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:40 Kalp Yarası
İNCİ TANELERİ
İnci Taneleri 16. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 İnci Taneleri
23:15 Arka Sokaklar
00:30 Arka Sokaklar
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:00 Bodrum Masalı
KOCAN KADAR KONUŞ
Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam saat 20.00’da Star TV’de!
Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir.
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
22:15 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
04:15 Güzel Köylü
06:30 Pulsar
GÖNÜL DAĞI
Amca oğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir. Amcaoğulları hackerı bulabilecek midir?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:33 Beni Böyle Sev
08:20 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
09:30 Yaşam Başka Yerde
09:50 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:50 Mehmed: Fetihlerin Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kara Ağaç Destanı
04:00 Hayallerinin Peşinde
YABANİ
Yabani 35. yeni bölümüyle saat 20.00'de Now TV ekranlarında olacak.
Sır duvarları yıkılır. Serhan’ın gerçek yüzünü herkes görmüştür artık. Bundan böyle kaçmaktan başka çaresi olmayan Serhan, bu uğurda Neslihan’ı rehin tutup ailesine şantaj yapmayı bile göze alır. Kardeşlerini Serhan’a kurban etmemeye kararlı olan Yaman, annelerinin kaçırıldığını çocuklardan gizlemeye çalışır. Fakat Alaz’ı bu korkunç gerçekten uzak tutması kolay olmayacaktır. Serhan’la en büyük yüzleşme artık kaçınılmazdır.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Yabani
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:00 Kirli Sepeti
03:00 Tetikçinin Oğlu
05:15 Kefaret
06:00 Bay Yanlış