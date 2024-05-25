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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 25 Mayıs 2024: Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? Güldür Güldür Show, Yabani, Kardeşlerim…

        TV yayın akışı:25 Mayıs Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

        Cumartesi günü televizyonda yayınlanacak olan yapımlar merak ediliyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8'de hem gündüz hem de akşam kuşağında farklı zevklere hitap edecek onlarca farklı içerik yer alıyor. İşte bugünkü tv yayın akışı ile ilgili tüm soruları yanıtlayacak liste…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:46
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        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        SHOW TV'nin eğlence programı Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de yayınlanacak.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)

        14:45 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Mucize Aşk (Yerli Sinema)

        03:00 Bahar

        04:30 Aziz

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        KARDEŞLERİM

        Kardeşlerim yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de yayınlanacak.

        YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

        Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir. Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder.

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Kalp Yarası

        07:30 ATV'de Hafta Sonu

        10:00 Kardeşlerim

        13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        16:20 Aquaman (Yabancı Sinema)

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Kuruluş Osman

        03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        05:40 Kalp Yarası

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        İNCİ TANELERİ

        İnci Taneleri 16. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Yargı

        16:00 Taş Kağıt Makas

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 İnci Taneleri

        23:15 Arka Sokaklar

        00:30 Arka Sokaklar

        02:00 Siyah Beyaz Aşk

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Bodrum Masalı

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        KOCAN KADAR KONUŞ

        Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam saat 20.00’da Star TV’de!

        Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

        10:30 Hanım Köylü

        13:00 Yerli Dizi Tekrarı

        16:00 Güzel Köylü

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

        22:15 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

        00:30 İstanbullu Gelin

        03:00 Baba Ocağı

        04:15 Güzel Köylü

        06:30 Pulsar

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        GÖNÜL DAĞI

        Amca oğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir. Amcaoğulları hackerı bulabilecek midir?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:33 Beni Böyle Sev

        08:20 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

        09:30 Yaşam Başka Yerde

        09:50 Hayallerinin Peşinde

        11:30 Teşkilat

        14:50 Mehmed: Fetihlerin Sultanı

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:50 Kara Ağaç Destanı

        04:00 Hayallerinin Peşinde

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        YABANİ

        Yabani 35. yeni bölümüyle saat 20.00'de Now TV ekranlarında olacak.

        Sır duvarları yıkılır. Serhan’ın gerçek yüzünü herkes görmüştür artık. Bundan böyle kaçmaktan başka çaresi olmayan Serhan, bu uğurda Neslihan’ı rehin tutup ailesine şantaj yapmayı bile göze alır. Kardeşlerini Serhan’a kurban etmemeye kararlı olan Yaman, annelerinin kaçırıldığını çocuklardan gizlemeye çalışır. Fakat Alaz’ı bu korkunç gerçekten uzak tutması kolay olmayacaktır. Serhan’la en büyük yüzleşme artık kaçınılmazdır.

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Memet Özer İle Mutfakta

        12:15 Kamera Arkası

        12:45 Yabani

        15:45 Kızıl Goncalar

        19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Yabani

        00:00 Kirli Sepeti

        03:00 Tetikçinin Oğlu

        05:15 Kefaret

        06:00 Bay Yanlış

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